El presidente de Cuencas Mineras denuncia que el Ayuntamiento de Cortes "intenta boicotear" el proyecto de Vía Verde

El presidente de la Comarca de Cuencas Mineras (Teruel), Javier Larraz, ha denunciado públicamente la actuación del Ayuntamiento de Cortes de Aragón, al que acusa de "intentar boicotear y obstaculizar de forma deliberada" la ejecución del proyecto de la Vía Verde que discurre por el antiguo trazado del ferrocarril minero entre los lavaderos de carbón de Utrillas y las Ventas de Muniesa.

Larraz ha mostrado su "sorpresa e indignación" tras recibir un comunicado oficial del Ayuntamiento de Cortes de Aragón en el que se requiere a la Comarca la aportación de una serie de autorizaciones administrativas, permisos de carreteras, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), como condición previa para conceder la licencia de obra, llegando incluso a advertir del desistimiento de la solicitud si no se presenta toda la documentación exigida.

La crítica se dirige directamente al Ayuntamiento y, de forma particular, a su alcaldesa, Ana Belén Aparicio, del Partido Popular. El presidente comarcal considera que este requerimiento no responde a criterios técnicos ni administrativos objetivos, sino que obedece claramente a una intención política y partidista, al estar la Comarca de Cuencas Mineras gobernada por una formación distinta a la del Ayuntamiento de Cortes de Aragón. "Se están utilizando los procedimientos administrativos como herramienta de confrontación política, perjudicando directamente a un proyecto que es comarcal y beneficioso para todo el territorio", ha criticado Larraz. "Mientras el Ayuntamiento de Cortes de Aragón pone trabas administrativas injustificadas, el resto de municipios han hecho exactamente lo contrario", ha afirmado.

Exenciones de impuestos

Varios ayuntamientos han aprobado exenciones del impuesto del permiso de obra, conscientes de que no se va a recaudar ningún ingreso por esta actuación, y han trabajado de forma coordinada con la Comarca para agilizar la ejecución del proyecto. Como ejemplo, Larraz ha destacado el reciente convenio firmado con el Ayuntamiento de Martín del Río, que ha cedido a la Comarca el tramo de Vía Verde de su propiedad.

Noticias relacionadas

"El requerimiento no responde a una voluntad constructiva, sino todo lo contrario: es una acción claramente destructiva hacia un proyecto estratégico para la comarca", ha indicado Larraz, para quien "estas exigencias buscan ralentizar de manera intencionada la ejecución de la Vía Verde y obstaculizar la concesión del permiso de obra en el tramo correspondiente al municipio de Cortes de Aragón".