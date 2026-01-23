Mainar celebra su tradicional fiesta de la matacía con talleres, concursos y comida popular

La localidad de Mainar se prepara para disfrutar de su tradicional fiesta de la matacía, que este año tendrá lugar el sábado 31 de enero y que ha sido presentada este viernes en la sala de prensa de la Diputación de Zaragoza. La XIX edición de este consolidado evento vuelve a ofrecer una completa programación de actividades entre las que no faltará el almuerzo, la comida y la cena popular.

El objetivo es mantener viva esta tradición, darla a conocer y dinamizar el municipio. Más de 200 personas asisten a esta feria a la que este año se suma la III edición del mercado de artesanos, que se va consolidando y siendo un éxito contando con entre 10 y 12 puestos.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha asegurado que se trata de una fiesta "que representa mucho más que una celebración popular, ya que es un homenaje a una tradición profundamente arraigada en la historia y la identidad de nuestros pueblos".

Lázaro ha expuesto que en municipios como Mainar, la organización de eventos como la fiesta de la matacía se convierten también "en una herramienta clave para dinamizar la vida social y cultural de los vecinos" porque según ha insistido "favorecen la participación ciudadana, atraen visitantes y generan actividad en el pueblo" lo que a su juicio demuestra que, "con iniciativa y compromiso, es posible impulsar alternativas que mantienen vivos los pueblos y fortalecen su cohesión social".

Por su parte la alcaldesa de Mainar, Lina Hernando, ha mostrado su satisfacción por continuar con la organización de esta fiesta de la matacía, que ya alcanza su XIX edición, la cual "hemos ido adaptando con el tiempo y modernizando" y en la que participan alrededor de 200 personas. Hernando ha recordado que el evento vuelve a estar organizado un año más por la asociación cultural El Castillejo de Mainar y la comisión de fiestas y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mainar, la DPZ y la Comarca Campo de Daroca.

600 fardeles

Uno de los actos principales de la jornada es el taller de elaboración de productos: fardeles, migas y costillas que luego se degustarán en la comida. Entre estos destacan los fardeles, ya que está previsto se elaboren unos 600. Este taller dará comienzo a las 11.00 horas.

La programación de la jornada está repleta de actividades que darán comienzo a las 9.30 horas con un almuerzo de huevos con chistorra. A continuación, a las 11.00 tendrán lugar los talleres artesanales de elaboración de fardeles, migas aragonesas y costillas. A lo largo de toda la mañana, de 11.30 a 14.30 horas, también se desarrollará un mercado artesanal en el que se podrá disfrutar de puestos de artesanía.

A las 15.00 horas, los asistentes disfrutarán de "la comida del cerdo" a base de 30 kilos de migas, papada, chorizo, longaniza y morcilla. Por la tarde, a las 17.00 horas habrá concurso de guiñote y rabino y a las 18.00 se celebrará el taller de tebeos, una novedad este año y en el que se enseñará a plasmar historias de la jornada. A continuación, a las 21.30 horas dará comienzo la fardelada, en la que los asistentes disfrutarán de fardeles, morcilla y más. Para finalizar la jornada habrá discomovil con DJ Jaime JM.

Precios e inscripciones

Los interesados en disfrutar de esta fiesta pueden apuntarse hasta este domingo, 25 de enero o hasta completar aforo, de forma presencial en el albergue de la localidad o a través del correo asociacioncastillejo@gmail.com realizando una transferencia.

El precio para los socios de la asociación El Castillejo de Mainar es de 15 euros para los adultos; de 6 euros para los niños entre 5 y 7 años; y gratis para los menores de 4 años. En el caso de los precios para los no socios, estos son de 25 euros para los adultos; de 10 euros para los niños entre 5 y 7 años; y gratis para los menores de 4 años.