El pastoreo y la actividad agroalimentaria rural serán protagonistas en una nueva edición de la Ferieta de Aínsa

El pastoreo y la actividad agroalimentaria de las localidades de la Comarca de Sobrarbe volverán a ser protagonistas en una nueva edición de la Ferieta de Aínsa (Huesca), que regresa a la Villa Medieval del 30 de enero al 1 de febrero. La cita se remonta al siglo XI y vive de año en año una constante adaptación a los tiempos, sin perder de vista el producto de kilómetro cero y la labor de artesanos, ganaderos y agricultores comarcales, acoge también la presentación de nuevos proyectos como el huerto comunitario de Aínsa o una actividad teatralizada para acercar el pastoreo al público familiar.

En esta ocasión, el programa comienza el viernes 30 de enero con la participación de la coordinadora en Aragón de la ONG Justicia Alimentaria, Lucía López Marco, para presentar su último libro, 'Nosotras somos semillas', y después se proyectará el trabajo 'Voces invisibles del campo', un audiovisual que "invita a mirar de frente las condiciones de vida y trabajo de las personas migrantes que llegan a Europa a trabajar en la agricultura", ha explicado la concejala y directora de la feria, Susana Pérez. Tras finalizar, se ofrecerá una degustación de productos de Sobrarbe.

Llegados al sábado, y en la carpa del Castillo, la Feria de La Trufa brindará la ocasión de adquirir este manjar o probar tapas elaboradas con el mismo. Por otro lado, será la recepción de animales, protagonistas en una cita de carácter ancestral, aunque con la ausencia del ganado vacuno y porcino --el autóctono latón de La Fueva-- por la actual situación sanitaria.

Charlas

La Corrida de la Ferieta se desarrollará en el parking del Castillo durante la mañana y, por la tarde, se entregarán los Premios Cruz de Sobrarbe, que en su duodécima edición homenajearán al recién jubilado secretario del ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, Pedro Larramona, y a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. También, y a título póstumo, a la directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Elena Villagrasa.

Ese mismo día se sucederán distintas charlas en la torre del homenaje. La presentación del libro 'Comiendo el mundo, llega el cambio', del director gastronómico del Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, Ismael Ferrer; el proyecto de huerto ecológico municipal; y el coloquio-degustación de productos de proximidad coparán la agenda hasta el mediodía.

Por la tarde, y tras la entrega de los premios Cruz de Sobrarbe, se ha programado una mesa redonda donde empresas agroganaderas, trabajadores de entornos naturales y asociaciones del territorio hablarán de la importancia y la relación entre el sector primario y el medio ambiente. Como cierre a la jornada, que marcará el punto de partida de un fin de semana repleto de actividad, habrá una gran hoguera y una longanizada popular en la plaza Mayor.

El domingo, día grande

El domingo, 1 de febrero, los puntos de interés se repartirán entre el Castillo y la plaza Mayor de Aínsa, donde el público, como viene siendo habitual, encontrará puestos de artesanía, embutidos, repostería, lácteos, miel o antigüedades, no sólo de Sobrarbe, sino de toda España y también de los vecinos valles franceses. Los más pequeños podrán dar paseos en pony y participar en los talleres de trenzado de cuerdas, mientras que para los interesados en el sector ganadero se celebrará el tercer concurso popular para elegir al mejor ejemplar de ovino y caprino. Entre los votantes se sorteará una cesta de productos agroalimentarios de Sobrarbe.

Como novedad, se he introducido en el programa una actividad teatralizada sobre pastoreo para el público familiar, 'La abuela Marcelina y su nieta pastora', que se desarrollará durante la mañana del domingo. "Animamos a acudir, también, al paseo-explicación morfológica racial de ganado, y a degustar el guiso de ternera Roya-Pirenaica. Todo ello para seguir dando visibilidad a nuestros ganaderos y a la labor tan imprescindible que hacen para mantener vivos nuestros pueblos", ha apuntado la directora de la Ferieta, Susana Pérez.

Una veintena de actividades

Más de una veintena de actividades en tan solo cuatro días salen adelante con la colaboración de personas voluntarias del municipio, trabajadores del ayuntamiento, entidades y asociaciones locales y el patrocinio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial de Huesca. Su puesta en marcha contribuye, asimismo, al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible como la promoción de la producción y el consumo responsables (12) y la creación de comunidades sostenibles (11).

Noticias relacionadas

"La Ferieta es el evento estrella del invierno, y esperamos contar con la presencia de vecinos y vecinas de toda la provincia y de todo Aragón, así como de visitantes de otros lugares que en estos días se encuentren disfrutando del encanto del invierno en Sobrarbe. Confiamos en que sea fuente de conocimiento y una nueva oportunidad para aproximar al público a un sector económico primordial en el campo y en la ciudad", ha concluido la concejala y directora de la feria, Susana Pérez.