El proyecto para la restauración del castillo de Trasmoz, un paso más cerca: así será la intervención

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio para contratar la redacción del proyecto básico y de ejecución, y el estudio de seguridad y salud, de las obras para la restauración integral del conjunto fortificado del Castillo de Trasmoz.

El presupuesto base de licitación es de 61.084,68 euros (IVA incluido) y el plazo de redacción del proyecto, una vez adjudicado el contrato, será de tres meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de febrero, a las 15.00 horas.

Como requisito de solvencia técnica o profesional, es indispensable que el empresario o, en su caso, la persona responsable designada para la ejecución del contrato, tenga el título de arquitectura.

Además, se exige a los licitadores el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, en caso de que resulten adjudicatarios, un titular en arquitectura, que actuará como jefe de equipo, con al menos cinco años de experiencia; un arqueólogo que haya dirigido actuaciones en, al menos, un Bien de Interés Cultural; un arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero geomático, ingeniero topográfico, ingeniero agrónomo, informático o titulación equivalente que haya participado en al menos 2 trabajos de digitalización de inmuebles (gemelo digital) en los últimos 3 años; y un historiador titulado en Grado de Historia del Arte o equivalente.

El objeto de la actuación es eliminar el peligro de derrumbe y caída de elementos de este monumento arquitectónico, que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2006. Se trata, por tanto, de redactar un proyecto técnico de arquitectura que debe ser elaborado por un arquitecto que desarrolle un proyecto integral de la fortaleza con la elaboración de las propuestas de intervención de consolidación y restauración del recinto.

Actuaciones a contemplar

Las propuestas de intervención incluirán, como mínimo, actuaciones como el análisis de los daños existentes: los desprendimientos y erosión que se observan en los lienzos de la muralla por la acción del agua y el viento; fisuras estructurales en las torres; colonización biológica que está afectando a la integridad de los materiales pétreos; pérdida de elementos originales, como almenas, merlones y tramos de parapeto; falta de accesibilidad y señalización, lo que limita su uso turístico y educativo; o iluminación deficiente o inexistente, tanto en el exterior como en el recorrido interior.

Asimismo, la propuesta tendrá que contemplar los estudios previos, con el análisis de materiales y catas que se consideren necesarias para la redacción del proyecto, un estudio del terreno con georradar y la digitalización y levantamiento de planos del recinto fortificado del castillo; y un mapa de daños de la totalidad del recinto.

Noticias relacionadas

Se aportarán también en la redacción del proyecto soluciones constructivas acordes al valor histórico del edificio, a las patologías existentes, y acciones adecuadas al uso público que se va a dar al mismo, respetando los principios de autenticidad, rigurosidad histórica, reversibilidad, mínimo mantenimiento y mayor durabilidad. Estas propuestas deberán incluir las murallas y torres, el recinto interior y la señalética.