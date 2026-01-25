Huesca abre el plazo de inscripción para el concurso de comparsas y disfraces del Carnaval 2026

El Ayuntamiento de Huesca abre el plazo de inscripción para participar en el concurso de comparsas y disfraces del Carnaval 2026, que se celebrará el sábado 14 de febrero. Las personas y grupos interesados podrán inscribirse del 26 de enero al 2 de febrero, ambos inclusive, especificando la modalidad en la que desean concursar.

El trámite podrá realizarse de forma presencial en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner o a través de la página web municipal. El concurso contempla las modalidades de disfraces individuales y comparsas, tanto en categoría adulta como infantil. Las comparsas deberán estar formadas por un mínimo de seis personas y, en el caso de las comparsas infantiles, se permitirá la participación de una persona adulta por cada diez niños.

La valoración de los disfraces y comparsas se realizará durante el desfile del Carnaval, que tendrá lugar el sábado 14 de febrero. Los grupos participantes deberán realizar una puesta en escena durante el recorrido y en la pasarela-escenario situada en la plaza de Navarra, siguiendo las indicaciones de la organización.

El fallo del jurado será inapelable y se hará público el miércoles 18 de febrero de 2026 a través de los medios de comunicación y de la web municipal.

En total, el concurso repartirá 3.000 euros en premios, que se distribuirán entre las distintas modalidades y categorías: se otorgará un premio de 200 euros a la mejor propuesta de animación o puesta en escena, así como premios al mejor concepto creativo, con 350 euros para el primer premio, 150 euros para el segundo y 100 euros para el tercero.

En la categoría adulta, se concederán además 100 euros al mejor disfraz individual, así como premios a la comparsa con diseño más original y a la comparsa mejor caracterizada, dotados en ambos casos con 350 euros para el primer premio y 150 euros para el segundo.

En la categoría infantil, se otorgará un premio de 100 euros al mejor disfraz individual, junto con premios a la comparsa con diseño más original y a la comparsa mejor caracterizada, también con 350 euros para el primer premio y 150 euros para el segundo.

Desde el área de Fiestas del Ayuntamiento se recuerda que podrán participar en el desfile, fuera de concurso y sin inscripción previa, todas aquellas personas o grupos que lo deseen, siguiendo las indicaciones de la organización.