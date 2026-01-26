Cerca de 11.000 visitantes pasaron por el Museo Aquagraria durante 2025

El Museo Aquagraria ha finalizado 2025 con cerca de 11.000 visitantes que han recorrido el museo a lo largo del año, afianzando su posición como destino cultural de primer orden en el medio rural. Ha consolidado su crecimiento y su papel como referente cultural, educativo y social en la comarca de las Cinco Villas y en el conjunto de España.

Tras más de una década desde su apertura en 2012, Aquagraria mantiene una tendencia ascendente tanto en visitantes como en actividades y proyectos desarrollados. El museo ha organizado más de 81 actividades dirigidas a públicos diversos, desde actividades familiares hasta jornadas especializadas. Más de 25 centros escolares han visitado el museo, superando los 1.500 alumnos que han participado en visitas didácticas y talleres educativos.

Aquagraria ha reforzado también su compromiso con la accesibilidad, asegurando entornos inclusivos y adaptados para todos los públicos. Con el objetivo de continuar esta trayectoria de crecimiento, el Museo Aquagraria plantea para 2026 una programación que seguirá reforzando su doble misión: ser un espacio de aprendizaje cultural y un lugar de entretenimiento y acercamiento a la cultura para todos los públicos.

Así, se mantendrá la presencia del museo en ferias y eventos sectoriales, se ampliará la oferta de talleres y actividades educativas, y se impulsarán proyectos que refuercen su impacto en el desarrollo rural, con especial atención a la comarca de las Cinco Villas, el comercio local y el sector turístico y hostelero.