Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paro AragónAmaralReal ZaragozaMaría GoicoecheaCalles ZaragozaBorrasca JosephDebate El Periódico
instagramlinkedin

Cerca de 11.000 visitantes pasaron por el Museo Aquagraria durante 2025

Ha consolidado su crecimiento y su papel como referente cultural, educativo y social en la comarca de las Cinco Villas

El Museo ha preparado una selección de piezas únicas.

El Museo ha preparado una selección de piezas únicas. / AQUAGRARIA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Museo Aquagraria ha finalizado 2025 con cerca de 11.000 visitantes que han recorrido el museo a lo largo del año, afianzando su posición como destino cultural de primer orden en el medio rural. Ha consolidado su crecimiento y su papel como referente cultural, educativo y social en la comarca de las Cinco Villas y en el conjunto de España.

Tras más de una década desde su apertura en 2012, Aquagraria mantiene una tendencia ascendente tanto en visitantes como en actividades y proyectos desarrollados. El museo ha organizado más de 81 actividades dirigidas a públicos diversos, desde actividades familiares hasta jornadas especializadas. Más de 25 centros escolares han visitado el museo, superando los 1.500 alumnos que han participado en visitas didácticas y talleres educativos.

Aquagraria ha reforzado también su compromiso con la accesibilidad, asegurando entornos inclusivos y adaptados para todos los públicos. Con el objetivo de continuar esta trayectoria de crecimiento, el Museo Aquagraria plantea para 2026 una programación que seguirá reforzando su doble misión: ser un espacio de aprendizaje cultural y un lugar de entretenimiento y acercamiento a la cultura para todos los públicos.

Noticias relacionadas

Así, se mantendrá la presencia del museo en ferias y eventos sectoriales, se ampliará la oferta de talleres y actividades educativas, y se impulsarán proyectos que refuercen su impacto en el desarrollo rural, con especial atención a la comarca de las Cinco Villas, el comercio local y el sector turístico y hostelero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
  2. Los tractores vuelven a las carreteras de Aragón, en directo: los agricultores buscan bloquear el centro de Zaragoza
  3. La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
  4. El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
  5. Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
  6. El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
  7. El 'efecto Sánchez' reactiva 'el orgullo' del PSOE en Aragón para las elecciones del 8F
  8. Este es el barrio de Zaragoza que tendrá instituto por primera vez

Cerca de 11.000 visitantes pasaron por el Museo Aquagraria durante 2025

Cerca de 11.000 visitantes pasaron por el Museo Aquagraria durante 2025

Huesca recupera los viernes durante unas horas el Coso Bajo como espacio de juego infantil

Huesca recupera los viernes durante unas horas el Coso Bajo como espacio de juego infantil

Teruel tramita diez sanciones a ciudadanos por orinar en la vía pública

Teruel tramita diez sanciones a ciudadanos por orinar en la vía pública

Huesca abre el plazo de inscripción para el concurso de comparsas y disfraces del Carnaval 2026

Huesca abre el plazo de inscripción para el concurso de comparsas y disfraces del Carnaval 2026

El proyecto para la restauración del castillo de Trasmoz, un paso más cerca: así será la intervención

El proyecto para la restauración del castillo de Trasmoz, un paso más cerca: así será la intervención

Mainar celebra su tradicional fiesta de la matacía con talleres, concursos y comida popular

Mainar celebra su tradicional fiesta de la matacía con talleres, concursos y comida popular

El pastoreo y la actividad agroalimentaria rural serán protagonistas en una nueva edición de la Ferieta de Aínsa

El pastoreo y la actividad agroalimentaria rural serán protagonistas en una nueva edición de la Ferieta de Aínsa

Comienza el corte de la línea entre Zaragoza, Monzón y Lérida que afectará durante cuatro días: este es el plan alternativo de Renfe para viajar

Comienza el corte de la línea entre Zaragoza, Monzón y Lérida que afectará durante cuatro días: este es el plan alternativo de Renfe para viajar
Tracking Pixel Contents