Huesca recupera los viernes durante unas horas el Coso Bajo como espacio de juego infantil

El Ayuntamiento de Huesca pone en marcha el proyecto 'Coso en Juego', una iniciativa impulsada desde el Consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños que tiene como objetivo recuperar el espacio público como lugar de juego, autonomía y encuentro, entendiendo la ciudad como un entorno educativo, seguro y compartido.

La propuesta consiste en el corte temporal de un tramo del Coso Bajo, junto a la plaza San Lorenzo, para transformarlo en un espacio de juego libre y no dirigido, en el que niños y niñas puedan jugar, explorar y relacionarse con libertad. No se trata de actividades programadas, sino de ofrecer el espacio urbano como escenario para el juego espontáneo.

La primera edición de 'Coso en Juego' se celebrará el viernes 30 de enero, en horario de 17.30 a 19.30 horas, en el entorno del Coso Bajo con plaza San Lorenzo. La actividad está dirigida principalmente a niños y niñas de Educación Infantil y Primaria, aunque se concibe como un espacio abierto a adolescentes, familias y ciudadanía en general.

Desde el Consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños, órgano de participación infantil del Ayuntamiento, se viene reivindicando de forma reiterada la necesidad de recuperar la calle como espacio de convivencia y juego.

Esta iniciativa da continuidad a ese planteamiento, con una propuesta más sostenible en el tiempo que permita generar un hábito de uso compartido del espacio público. Ha nacido con la vocación de repetirse el último viernes de cada mes, reforzando la idea de una Huesca más amable y accesible para la infancia, fomentando la autonomía, la convivencia intergeneracional y el derecho de los niños y niñas a jugar libremente en el espacio público.

El Consejo de la Ciudad se compone por 26 niñas y niños de 5º y 6º de Primaria, pertenecientes a los 12 centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Huesca, junto a la Asociación ASPACE (Asociación de personas con parálisis cerebral) continuando con la línea inclusiva del proyecto.

Este órgano participativo desarrolla una labor fundamental: se reúne mensualmente en pleno, y una vez más cada mes por comisiones de trabajo en función de los temas que se plantean. Los menores escuchan, proponen y debaten sobre proyectos propios o propuestas externas de transformación de la ciudad, como el caso de Coso en Juego, tanto a nivel social como material, que posteriormente difunden al resto de sus compañeros y vecinos.