Teruel tramita diez sanciones a ciudadanos por orinar en la vía pública

El Ayuntamiento de Teruel ha tramitado a lo largo del año 2025 un total de diez sanciones a personas por orinar en la vía pública, una conducta tipificada como infracción leve en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje Urbano. La sanción por este tipo de comportamiento asciende a 75 euros, si bien contempla una reducción del 40% en caso de pago en período voluntario. En lo que llevamos de 2026, el consistorio ya ha abierto dos nuevos expedientes sancionadores por este mismo motivo.

Desde el ayuntamiento recuerdan que esta ordenanza tiene como objetivo preservar el espacio público, garantizar la convivencia ciudadana y mantener una imagen adecuada de la ciudad, tanto para los vecinos como para quienes la visitan.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha señalado que "no se trata de una medida recaudatoria, sino de una herramienta para fomentar el respeto por los espacios comunes y por el entorno urbano". En este sentido, ha subrayado que "Teruel es una ciudad acogedora y cuidada, y mantenerla en buen estado es una responsabilidad compartida entre la administración y la ciudadanía".

En relación con otras conductas incívicas, durante 2025 también se han tramitado cinco sanciones por depositar residuos en la vía pública, una infracción igualmente considerada leve por la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. En este caso, la cuantía de la sanción asciende a 350 euros, con la posibilidad de beneficiarse de un descuento del 40% si se abona en período voluntario.

La alcaldesa ha insistido en que "acciones aparentemente pequeñas, como tirar residuos fuera de los espacios habilitados o hacer un uso indebido de la vía pública, tienen un impacto directo en la limpieza, la salubridad y la imagen de la ciudad". Asimismo, ha apelado a la concienciación ciudadana, afirmando que "la mejor sanción es la que no llega a imponerse porque existe civismo y respeto".

Desde el Ayuntamiento de Teruel han señalado que se continuará trabajando tanto en la aplicación de la normativa vigente como en la sensibilización de la población, con el objetivo de reforzar la convivencia y el cuidado del paisaje urbano.