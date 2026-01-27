Alouda busca con urgencia 12 familias en Huesca para acoger a niños saharauis este verano
Las familias interesadas en participar en el programa Vacaciones en Paz deben actuar con rapidez porque la fecha tope es el próximo 28 de febrero
La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui en el Alto Aragón (Alouda) ha lanzado un llamamiento urgente, ya que está buscando 12 familias en Huesca para acoger a niños saharauis este verano, dentro del programa Vacaciones en Paz.
La asociación quiere completar el cupo de niños que participan cada año en este proyecto. La necesidad es urgente, ya que los interesados deben de comunicarlo de forma inmediata.
"Este año, se han adelantado las fechas y el día 28 de febrero tenemos que ver a cuantos niños traeremos y dependiendo de las familias que consigamos serán los niños que podrán venir", ha explicado la coordinadora del programa en la provincia, Gema Bergüés, a lo que ha añadido que "es una pena, porque hay muchos niños esperando para poder venir" y les está "costando un poco" que la gente se anime a acoger.
Bergüés ha descrito la experiencia de acoger a un niño como "algo increíble" y ha asegurado que es "supergratificante". Ha recodado que la experiencia leva 20 años desarrollándose y a través de ella unos 40 niños al año han podido pasar el verano en la provincia de Huesca, "todo un alivio lejos de las temperaturas extremas de los campamentos de refugiados".
Una experiencia positiva para los niños que son acogidos y para las familias que les acogen, a las que se les pide "compromiso y la disposición de ofrecer un hogar seguro y afectuoso a uno de estos niños durante el verano".
Las personas y familias interesadas en participar en el programa Vacaciones en Paz deben actuar con rapidez, ha recordado Bergüés, quien ha instado a resolver cualquier duda contactando con Alouda.
- Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
- Cierran por sorpresa los dos últimos locales de 'Mi Marrano' en Zaragoza
- Natalia Chueca, sobre el tranvía: 'Si la ciudad sigue creciendo, después de la ampliación de la línea 1 habrá que hacer la línea 2
- ¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?
- La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
- El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
- Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
- El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval