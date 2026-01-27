Las Fiestas del Ángel 2025 dejan un impacto económico de 41,7 millones de euros en Teruel

Las Fiestas del Ángel, celebradas del 4 al 14 de julio de 2025, generaron un impacto económico total de 41,7 millones de euros en la ciudad de Teruel y su entorno, según un estudio presentado este martes que analiza el efecto económico global de la principal cita festiva de la capital turolense.

El informe detalla que el impacto económico directo ascendió a 23.468.028 euros, derivados del gasto realizado por visitantes, participantes y organización en sectores como hostelería, restauración, alojamiento, comercio minorista, transporte y ocio.

A esta cifra se suma un impacto indirecto de 12.072.319 euros, correspondiente al efecto arrastre sobre proveedores y cadenas de suministro locales, así como un impacto inducido de 6.159.706 euros, generado por el consumo asociado a las rentas salariales vinculadas a la actividad económica de las fiestas.

Uno de los principales motores económicos fueron las 21 peñas, que generaron un impacto económico conjunto de 18.119.892 euros a través de la celebración de 155 eventos con una asistencia estimada de 147.000 personas.

En términos de participación, el informe contabiliza 450.000 asistencias a eventos a lo largo de los once días de celebración, con niveles de ocupación que se situaron entre el 98% y el 100%, y señala que en total se celebraron 168 eventos en 28 espacios distintos. Asimismo, el perfil del público confirma el equilibrio entre participación local y afluencia turística: el 60,4 % de los asistentes son personas que residen en Teruel, mientras que el 39,6 % son visitantes de otros puntos de Aragón, Comunidad Valenciana, y en menor medida Cataluña y Madrid.

Respecto al alojamiento, predominan las fórmulas no comerciales: el 37 % se alojó en viviendas de familiares o amigos y el 29 % en hoteles, con una estancia media de tres noches.

Noticias relacionadas

El estudio ha sido elaborado por la consultoría estratégica Aradex, con un equipo de 17 encuestadores que recogió 3.139 encuestas válidas durante las fiestas, complementadas con encuestas online, entrevistas cualitativas y contrastes con datos oficiales.