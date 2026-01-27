Una investigación reproduce la Cuevas de las Güixas de Villanúa en un formato tridimensional
Fundación Ibercaja ha colaborado en la adquisición de un escáner láser móvil para estudiar y cuidar el patrimonio
Dentro del trabajo realizado por parte del Instituto Pirenaico de Ecología del Centro Superior de Investigaciones Científicas en la Cueva de la Güixas de Villanúa, desde Fundación Ibercaja han aportado su colaboración para adquirir un escáner láser móvil que ya se está utilizando y que ha permitido generar un modelo tridimensional detallado de la cueva
Se trata de un instrumento esencial para los investigadores con el que puedan realizar sus estudios para comprender la evolución y dinámica de este patrimonio subterráneo. Este dispositivo --LiGrip H120-- es un sistema denominado SLAM-LiDAR que permite la teledetección a través de la emisión de pulsos de luz láser en todas las direcciones.
Con ello, mide el tiempo que tarda en regresar la señal reflejada y así calcular las distancias. Gracias a los miles de mediciones generadas por segundo se consigue reproducir con gran precisión la geometría del espacio --la cueva-- en tres dimensiones. De esta forma, se crea un mapa completamente detallado que permite y posibilita un riguroso estudio de esta joya natural subterránea.
Disponer de un mapa 3D en tiempo real es especialmente relevante en las cuevas, donde los métodos tradicionales de topografía son lentos, la obtención de datos tridimensionales de alta resolución es compleja y no es posible emplear sistemas de posicionamiento satelital, como GPS o Galileo.
El modelo tridimensional permite realizar análisis morfométricos y simulaciones para apoyar investigaciones geológicas, ecológicas e hidrológicas. En el caso de la Cueva de las Güixas, el grupo de Paleoambientes Cuaternarios y Cambio Global del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), emplean ya este equipo. Los datos, que ya se están obteniendo, se integrarán en las investigaciones que el grupo desarrolla en la cueva desde 2017 con el objetivo de comprender su evolución y dinámica actual, además de contribuir a una mejor gestión y conservación del patrimonio subterráneo.
La historia de la cueva
Localizada en el interior del macizo de Collarada y junto al histórico Camino de Santiago entre el Somport --el Summus Portus-- y Jaca, el interés que despierta su formación, la historia del paso del ser humano, la riqueza de su ecosistema y su valor medioambiental la convierten en uno de los recursos naturales más atractivos del Villanúa, y uno de los lugares más especiales de todo el Pirineo.
Se trata de una cueva de disolución, ahondada por el agua en la roca caliza, que comenzó a formarse durante las últimas glaciaciones del Cuaternario. La belleza natural de su interior se presenta en diversas formaciones calcáreas: estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas, gours, y en el cauce de un curso de agua torrencial que se alimenta gracias al sistema de sifones.
