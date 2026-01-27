Nuévalos transformará su silo en un centro turístico de la Comarca Comunidad de Calatayud

El antiguo silo de cereales de Nuévalos se transformará este año en un original espacio de información y un nuevo aliciente para los visitantes de Comunidad de Calatayud con el proyecto Faro Turístico, una de las acciones contempladas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Comarca. Este característico edificio se va a remodelar para acoger en la planta baja un centro de información turística comarcal, con una sala de proyección; además, en las plantas superiores, se podrá conocer la maquinaria original y disfrutar de una vista del entorno, a 20 metros de altura sobre el embalse de La Tranquera.

El plazo de presentación de ofertas para la obra se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado día 23 y está abierto a las empresas interesadas hasta el 6 de febrero, con un presupuesto máximo total de 194.810 euros y un plazo de ejecución máximo de seis meses. Este espacio convertirá a Nuévalos en un punto de referencia turística para toda la Comarca Comunidad de Calatayud, aprovechando su estratégica ubicación como puerta de entrada al Monasterio de Piedra, principal atractivo de la zona.

El silo de Nuévalos se adecuará como Oficina de Turismo Comarcal con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca Comunidad de Calatayud. / COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD

El Faro Turístico es una de las 26 actuaciones incluidas en el PSTD de la Comarca Comunidad de Calatayud, financiado con fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Este proyecto invertirá 2,8 millones de euros para impulsar la sostenibilidad y la transformación digital del sector turístico comarcal, reforzando la competitividad, la cohesión territorial y la calidad de los servicios ofrecidos.

Un espacio con historia

Con esta obra, la planta baja del silo, un espacio de 330 metros cuadrados, se adecuará como Oficina de Turismo Comarcal, con un espacio de atención al público, lavabos y despachos para el personal. Este espacio servirá para dar a conocer todos los atractivos de la comarca a los cerca de 300.000 visitantes que cada año llegan al Monasterio de Piedra. Una vez acondicionado, incluirá una sala de audiovisuales, con una espectacular proyección de imágenes, que mostrará sobre las paredes el patrimonio, paisajes y recursos que ofrecen los 67 municipios de la comarca.

Desde esta planta se podrá subir por escaleras hasta la planta primera que ofrece otros dos singulares atractivos. Por un lado, una terraza a 20 metros de altura que permitirá gozar de unas vistas panorámicas maravillosas sobre Nuévalos y el pantano de la Tranquera. Y en el interior, la maquinaria original del silo, para acercarse al funcionamiento y la historia de estas características construcciones industriales de almacenamiento de grano.

Además de la adecuación interior del espacio, el proyecto de obra, redactado por el arquitecto Juan Carlos Martínez, incluye entre otros la mejora de eficiencia energética del edificio.