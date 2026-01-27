El pueblo donde se celebra la primera subasta virtual de trufa negra de Aragón: "Es un escaparate magnífico"

El municipio de Manchones, en la comarca zaragozana de Campo de Daroca, celebrará del 13 al 15 de febrero las VIII Jornadas de la Trufa Negra, con una programación en la que destaca la primera subasta virtual de trufa negra de Aragón. Durante tres días, Manchones acogerá un programa completo que combina jornadas técnicas, divulgación, mercado agroalimentario, experiencias gastronómicas y actividades festivas, dirigido tanto a profesionales del sector como a público general interesado en la trufa negra, que está teniendo una campaña especial en cuanto a producción, ha informado la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

La diputada delegada de Turismo de la DPZ, Cristina Palacín, ha resaltado en rueda de prensa que estas jornadas "son uno de los proyectos visibles que se llevan a cabo dentro del convenio que tenemos de la institución con la Asociación de truferos de la provincia de Zaragoza".

Este acompañamiento económico permite la transferencia de conocimiento e impulsa "el ingente trabajo de investigación que hacen desde el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) desde donde investigan para sacar el mayor potencial a la trufa". Por su parte, la diputada provincial Charo Lázaro ha subrayado que estas jornadas son "un importante revulsivo" para la comarca y "un escaparate magnífico" para el comercio local.

El presidente de la Comarca Campo de Daroca, Javier Lafuente, ha explicado que con estas jornadas consiguen "potenciar el cultivo de la trufa negra y dar vida a terrenos que no son adecuados para otros cultivos, pero sí para la trufa", contribuyendo a la repoblación. "Además, estas jornadas y el concurso de perros han permitido situar a Daroca en el mapa, incluso fuera de España, como en Italia, donde hemos visitado la zona de Monteu Roero y sabemos que somos ejemplo para ellos", ha añadido.