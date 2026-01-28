Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprobado un gasto plurianual de 13,6 millones para el segundo instituto de Monzón (Huesca)

Contará con 12 unidades de Secundaria, cuatro de Bachillerato y tres ciclos de Formación Profesional (FP)

Recreación de cómo será el segundo instituto de Monzón.

Recreación de cómo será el segundo instituto de Monzón.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un gasto plurianual de 13,6 millones de euros para la contratación de las obras de construcción del segundo Instituto de Educación Secundaria (IES) de Monzón, que contará con 12 unidades de Secundaria, cuatro de Bachillerato y tres ciclos de Formación Profesional (FP). Con esta autorización, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte puede iniciar el procedimiento de licitación de las obras de una infraestructura "desde años reivindicada y paralizada", según ha apuntado la portavoz del Gobierno, Mar Vaquero.

El nuevo centro permitirá dar respuesta al crecimiento demográfico y a la elevada demanda educativa en la localidad montisonense, que sufre saturación desde hace años en el IES Mor de Fuentes, que cuenta con casi mil estudiantes matriculados. Supondrá también un refuerzo de la FP en el eje oriental de Aragón.

Recreación de una pista deportiva del futuro instituto.

Recreación de una pista deportiva del futuro instituto.

El futuro instituto impartirá ESO, Bachillerato y tres ciclos formativos vinculados al ámbito digital y tecnológico: un grado básico de Informática y Comunicaciones, uno medio de Microinformática y Redes, y otro superior de Aplicaciones Web. El edificio dispondrá de gimnasio, aulas específicas, talleres, espacios polivalentes y zonas adaptadas a las necesidades de la FP, de acuerdo al proyecto elaborado por Magén Arquitectos.

El plazo de ejecución previsto es de 24 meses, si bien hay prevista una ocupación parcial a los 18 meses de la parte relativa a la ESO.

La construcción del nuevo centro figura en el Plan General de Contratación de la XI Legislatura y en el Plan Anual de Contratación del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. La autorización del gasto plurianual permitirá licitar los trabajos y avanzar en un proyecto que ya dio un paso decisivo en 2025 con la adjudicación de la redacción del proyecto y la dirección de obra.

Los terrenos donde se edificará el segundo instituto de Monzón.

Los terrenos donde se edificará el segundo instituto de Monzón.

Tras la autorización del gasto, el Departamento iniciará la licitación del contrato de obras, cuyo anuncio previo ya fue publicado en diciembre tanto en la plataforma de contratación del Estado como en el DOUE.

La actuación incluye también los servicios complementarios de dirección de ejecución, dirección de instalaciones y coordinación de seguridad y salud.

Aprobado un gasto plurianual de 13,6 millones para el segundo instituto de Monzón (Huesca)

Aprobado un gasto plurianual de 13,6 millones para el segundo instituto de Monzón (Huesca)

