La Asociación Vecinal Utebo-Avanza reclama una parada en el entorno del Alcampo de Utebo
Piden que se habilite una nueva parada de la L-700 para que conecte diversas zonas con el centro comercial
La Asociación Vecinal Utebo-Avanza ha reclamado al Consorcio de Transportes de Zaragoza que habilite una nueva parada de la L-700 para que conecte diversas zonas de Utebo con el Centro Comercial Alcampo.
"Con la propuesta que hacemos desde la asociación se conseguiría que zonas como Setabia o el Casco Viejo pudieran estar conectadas al Centro Comercial Alcampo, algo que ahora no ocurre", ha indicado la presidenta María Luis García Plaza. Esta propuesta ya fue planteada al anterior equipo de gobierno municipal para que fuera ejecutada por el Consorcio, una vez realizadas las obras que se están acometiendo de transformación urbana de la antigua carretera nacional.
"Por ese motivo pensamos que es bueno recuperar esta propuesta y que se ejecute como estaba planteada, una vez concluyan en verano las obras", ha afirmado García. De igual modo la asociación recuerda que la L-602 debería igualmente hacer parada en ese mismo entorno, una vez que las obras de transformación de la antigua carretera nacional permitan nuevas paradas de autobús que hasta ahora no eran posibles.
