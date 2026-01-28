El Bachillerato Internacional, más cerca del instituto Vega del Turia de Teruel

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Protocolo General de Actuación entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Teruel y la Diputación Provincial de Teruel para impulsar la implantación del Programa del Bachillerato Internacional en el instituto Vega del Turia de la capital turolense. La iniciativa permitirá que Teruel cuente, por primera vez, con un programa educativo "de excelencia" reconocido mundialmente, ha indicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero.

El Bachillerato Internacional es un programa de estudios avanzado, equilibrado y con proyección global, que facilita el acceso a universidades de prestigio en España y en el extranjero. Su currículo está basado en seis áreas de conocimiento, así como en actividades formativas específicas como Teoría del Conocimiento, Creatividad-Acción-Servicio y la elaboración de una monografía de investigación.

El protocolo aprobado establece el marco de colaboración entre las tres administraciones para culminar los trabajos preparatorios que permitan, en los próximos meses, la firma de un convenio definitivo. Educación se compromete a garantizar los recursos humanos, materiales y metodológicos necesarios, así como la continuidad de las enseñanzas durante los dos cursos de duración del programa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Teruel y la Diputación Provincial aportarán financiación --que se concretará en el futuro convenio-- y colaborarán en la difusión del programa entre los escolares de la ciudad y de la provincia.

El IES Vega del Turia ha desarrollado durante el curso 2025/26 un intenso trabajo de preparación para cumplir los requisitos de la Organización del Bachillerato Internacional, incluyendo la formación del profesorado, la adaptación de infraestructuras y la elaboración de toda la documentación curricular. En marzo de 2026 está prevista la visita de verificación por parte del BI, paso previo a la autorización definitiva.

Tras la aprobación del protocolo, las tres instituciones trabajarán en la elaboración del convenio definitivo en un plazo máximo de seis meses, que concretará las aportaciones económicas, las actuaciones de cada parte y la creación de una comisión de seguimiento.

Además, la implantación del Programa del Diploma en el IES Vega del Turia situará a Teruel como la segunda provincia aragonesa en ofrecer esta opción educativa en la red pública. En la actualidad, el IES Lucas Mallada de Huesca es el único centro sostenido con fondos públicos en Aragón autorizado para impartir el Bachillerato Internacional, por lo que la incorporación de Teruel ampliará la oferta y reforzará la equidad territorial en el acceso a programas de alto rendimiento académico.