Cariñena celebra una exitosa gala para despedir su histórico año como Ciudad Europea del Vino
Este ceremonia es la antesala a un espectacular acto festivo que tendrá lugar este jueves en la plaza de España, donde hasta un millar de personas brindarán por el éxito conseguido
Cariñena ha celebrado este miércoles una gala y cena de clausura, en la bodega Tierra de Cubas, para despedir su gran año como Ciudad Europea del Vino 2025. El acto ha contado con la presencia de delegaciones de España, Italia, Francia y Portugal y de los miembros de RECEVIN para asistir al traspaso del galardón a la nueva Ciudad Europea del Vino 2026, la mancomunidad portuguesa de Baixo Alentejo, cuna del vino de Talha (vino de tinaja), formada por trece municipios. El presidente de la Comunidad Intermunicipal del Bajo Alentejo (CIMBAL), António José Brito, preside la representación portuguesa y recogerá el testigo de Cariñena.
Este ceremonia es la antesala a un espectacular acto festivo que tendrá lugar este jueves en la plaza de España de Cariñena, en el que hasta un millar de personas brindarán por el éxito conseguido.
A lo largo de todo un año, este título ha llenado la localidad zaragozana y el territorio de la Denominación de Origen Cariñena de destacados actos para difundir su cultura del vino y potenciar la zona como motor de desarrollo. El Ayuntamiento de Cariñena, en colaboración con la D.O., la Ruta del Vino Campo de Cariñena y con el apoyo de las principales instituciones aragonesas, ha celebrado más de un centenar de actividades culturales, turísticas o educativas.
Cariñena celebrará el colofón de este año en su emblemática plaza de España, en torno a la Fuente de la Mora, el mismo escenario del acto central de la Fiesta de la Vendimia (este año también reconocida como de Interés Turístico Nacional). Para el especial momento del brindis de despedida, el Ayuntamiento de Cariñena repartirá hasta mil copas conmemorativas, con el logotipo de Cariñena Ciudad Europea del Vino serigrafiado, que los asistentes podrán quedarse como recuerdo. Después, seguirá un evento único que combina arte, música y cultura local, y reafirma el compromiso del territorio con la innovación y la creatividad.
Las actividades del cierre del año como Cariñena Ciudad Europea se completaron el martes con las Jornadas Técnicas de Vitivinicultura 2026, celebradas en el Centro Mercantil de Cariñena, con el tema “Experiencias Vitivinícolas en Europa”. En ellas se debatieron las fortalezas y dificultades de dos pequeños productores de vino de Francia y Rumanía, que además han ofrecido una degustación de sus vinos a los asistentes.
