El curioso caso de Teruel donde la población de ucranianos ha aumentado hasta un 34%

La población de personas procedentes de Ucrania que reside en Teruel ha aumentado un 34% y son ya 338.576 las que tienen documentación de residencia en vigor en España, el 73% de ellas concedidas por protección temporal, un mecanismo excepcional que la Unión Europea activó por primera vez con la invasión rusa y permite residir y trabajar en España sin tener que pedir asilo.

Los datos, recogidos hasta el pasado 31 de diciembre por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, suponen una subida del 8,1% y 25.495 personas más respecto al 2024, según ha informado el ministerio este jueves en una nota de prensa.

Si bien durante el primer semestre de 2022, tras la invasión rusa, se constató un crecimiento de más de 122.800 ucranianos con documentación de residencia en España, el número de permisos ha evolucionado en los últimos años con subidas moderadas: del 11% en 2023, del 10,4% en 2024 y del 8,1% en 2025.

Así, en diciembre de 2023 hubo un incremento del 11% respecto al año anterior; en 2024, de un 10,4% y en 2025 de un 8,1%.

La mayoría de las autorizaciones responden a la protección temporal (248.687 personas, el 73 %), una medida que la Unión Europea creó en 2001 pero que no se había activado hasta la invasión rusa y permite a sus beneficiarios residir y trabajar un año -prorrogable hasta tres- de forma inmediata sin necesidad de pedir protección internacional.

Solo el 20% posee una autorización de residencia de larga duración (67.630 personas) y el tipo de permiso más frecuente es la prórroga: afecta al 61% frente al 16% que ostenta uno de carácter inicial.

La mayoría en edad de trabajar son mujeres

Del total de personas de Ucrania con documentación de residencia en España, el 58% son mujeres (197.398) y el 42%, hombres (141.178).

Entre los menores de 16 años, la distribución por sexo es bastante equitativa pero entre la población en edad de trabajar predominan las mujeres y en las franjas entre 35 y 44 años ellas casi duplican a los hombres.

Desde el Observatorio achacan esta diferencia al predominio de mujeres entre la población ucraniana adulta que llegó a España desde el inicio de la guerra, aunque precisan que el colectivo ucraniano asentado en España antes del conflicto ya estaba algo feminizado en las edades laborales.

El 43 % de los ucranianos con autorización en vigor se concentra en las provincias de Alicante, Madrid y Barcelona, aunque el Observatorio también destaca Teruel, Asturias y Santa Cruz de Tenerife como las provincias donde más ha crecido esta población: 34%, 19% y 16% respectivamente.

Refugiados empleados en construcción, hostelería y comercio

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social de los ucranianos con 16 años o más titulares de una autorización de protección temporal, el Observatorio destaca un incremento del 26,4% respecto al 2024 y un predominio del contrato indefinido a tiempo completo, con 14.066 puestos (39%).

Por sectores, la mayoría está ocupada en actividades de construcción (6.052), hostelería (5.663) y comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos de motor y motocicletas (3.733).

Esta distribución de actividades es diferente a los sectores económicos que empleaban al colectivo antes del conflicto, cuando las actividades más habituales eran las de cuidados y el servicio doméstico.