Cómo funcionan los "salvapájaros" que se han instalado en las líneas eléctricas de Huesca

Red Eléctrica de España (REE), ha instalado durante las últimas semanas diversos “dispositivos salvapájaros” de última generación utilizando drones para proteger la avifauna en las líneas eléctricas del Pirineo de Huesca.

Se trata de elementos reflectantes de doble cara que se colocan en los cables de tierra para incrementar su visibilidad, según explica la compañía en un comunicado.

Estos cables están ubicados en la parte más alta de la línea eléctrica para protegerla frente a las descargas eléctricas de las tormentas pero resultan "menos visibles" para las aves y pueden propiciar accidentes para los animales.

La operación se ha desarrollado durante las últimas semanas en el tramo Sesué-T de Sesué 220 kV, en la localidad aragonesa de Campo, y ha incluido la colocación de balizas en éste y otros trazados, lo que contribuye a "integrar las infraestructuras en el entorno natural".

El uso de drones, lo “más característico” de esta operación, ha permitido “mantener la línea en servicio durante todo el proceso” y que el personal técnico de la compañía "no haya tenido que ascender a la parte superior de los apoyos”, ha asegurado la técnica de apoyo de mantenimiento de líneas de REE, Ana Semolué.

Entre los recursos empelados para decidir la ubicación de los dispositivos figuran los mapas de riesgo de la compañía sobre los “corredores de vuelos de las aves que interactúan con las líneas eléctricas de alta tensión” y los datos proporcionados por la administración y grupos conservacionistas.

“Hemos tenido en cuenta planes de recuperación de determinadas especies, como el quebrantahuesos”, ha afirmado la técnica de la delegación Centro-oeste de REE, Elisa García.

Noticias relacionadas

El proyecto de implantación de estos “salvapájaros”, que empezó en 2016 y está previsto que termine en 2025 con unos mil kilómetros señalizados, es uno de los principales objetivos del Plan de Sostenibilidad de Redeira, matriz de Red Eléctrica.