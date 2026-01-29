Seis colegios de Huesca critican la "falta de previsión" del ayuntamiento con el carnaval

Las asociaciones de madres y padres de seis colegios públicos de la capital oscense --Juan XXIII, El Parque, Pío XII, Alcoraz, Sancho Ramírez y Pirineos-Pyrenees-- han manifestado públicamente su "malestar" y "disconformidad" ante la "falta de previsión y planificación" del ayuntamiento en la organización del Carnaval de este año.

Han argumentado que, como viene ocurriendo desde hace años, una parte fundamental de la cabalgata de carnaval es organizada "de manera altruista" por asociaciones de familias de los colegios, colectivos y asociaciones locales, que "aportan su tiempo, esfuerzo y recursos económicos para la elaboración de disfraces, coreografías y carrozas, contribuyendo de forma decisiva al éxito y riqueza de esta celebración".

El pasado 26 de enero, se hizo público el plazo de inscripción para participar en la cabalgata y para solicitar carroza o plataforma, estableciéndose como fecha límite el próximo día 2.

Ello implica, han asegurado, que "la adjudicación de las carrozas disponibles se realizará con menos de doce días de antelación a la celebración del desfile, un plazo claramente insuficiente para la correcta planificación, diseño y construcción de las mismas".

La preparación de una carroza o decoración de una plataforma, "supone una inversión económica considerable, además de una gran dedicación de tiempo y trabajo previo, todo ello realizado de manera voluntaria por los colectivos participantes", han añadido.

Por ello, las ampas han subrayado que "esta situación evidencia, una vez más, una falta de consideración hacia el esfuerzo que realizan asociaciones y familias".

Han recordado que "el pasado año ya se presentaron quejas firmadas por varios de los colectivos implicados, acompañadas de propuestas de mejora que no han sido atendidas" y por todo lo expuesto, "las asociaciones firmantes manifiestan su protesta ante esta forma de proceder".

Algunas renuncian a solicitar carroza

De hecho, algunas de ellas han renunciado, en señal de desacuerdo, a solicitar carroza en esta edición del Carnaval, aun siendo conscientes del perjuicio que ello supone para su participación.

Otras entidades han suscrito el presente escrito mostrando su total acuerdo con lo aquí expuesto, aunque sin renunciar a la carroza, al considerarla un elemento indispensable para el desarrollo de su propuesta de disfraz.

Las asociaciones han solicitado al Ayuntamiento una mayor previsión, planificación y diálogo con los colectivos participantes, "con el fin de garantizar una organización justa, respetuosa y acorde al esfuerzo que realizan quienes hacen posible, año tras año, la cabalgata de carnaval".