La renovación de 1.800 kilómetros de caminos rurales: este es el plan de la Diputación de Huesca

La Diputación de Huesca ha activado la segunda fase del Plan de Caminos, una iniciativa puesta en marcha en 2025 para mejorar más de 1.800 kilómetros de caminos rurales en toda la provincia altoaragonesa, con una inversión total de 6,5 millones de euros.

Según informa la institución, este plan, cuya segunda fase ha firmado hoy el presidente de la DPH, Isaac Claver, tiene como principales objetivos facilitar el trabajo diario de agricultores y ganaderos, mejorar la conectividad entre explotaciones y núcleos de población y reforzar la competitividad del sector agroalimentario altoaragonés.

"El medio rural necesita hechos, no palabras, y este Plan de Caminos es una herramienta útil, directa y pensada para quienes trabajan la tierra y cuidan el territorio cada día", ha señalado Claver.

El Plan de Caminos en ejecución, enmarcado en las acciones desarrolladas por la Corporación altoaragonesa con el medio rural y el sector agrícola y ganadero, ha tenido una respuesta masiva por parte de los ayuntamientos de la provincia ya que, en su primera fase, prácticamente todos solicitaron financiación para mejorar sus caminos vecinales, lo que confirma que, a juicio de las fuentes citadas, "se trata de una medida necesaria y largamente demandada".

Con la dotación correspondiente a 2025, se están ejecutando 200 actuaciones que permitirán acondicionar aproximadamente 1.000 kilómetros de caminos en toda la provincia.

Ahora, con la firma del decreto y la apertura de plazos, se pone en marcha la segunda fase del plan, dotada con 3 millones de euros y orientada, como la anterior, a vertebrar el territorio y fortalecer la agroindustria.

En total, la Diputación Provincial de Huesca invertirá hasta 2026 un total de 6.530.000 euros en esta línea de actuación: 6 millones de euros correspondientes al Plan de Caminos y 530.000 euros procedentes de solicitudes municipales para caminos, en el marco de la Línea 1 del Plan Impulso, de libre elección de actuaciones.

A juicio de las referidas fuentes, esta inversión refuerza la capacidad de los municipios para actuar sobre una infraestructura clave para el territorio como son los caminos rurales, "fundamentales no sólo para la agricultura y la ganadería, sino también para el acceso a servicios, la prevención de incidencias y la actividad económica ligada al medio rural".