La Iglesuela del Cid impulsa la rehabilitación de viviendas para atraer nuevos pobladores

El Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid (Teruel) impulsa la rehabilitación de viviendas para dar respuesta a uno de los principales retos del municipio y que comparten muchas localidades de la comarca del Maestrazgo.

En concreto se lleva a cabo la rehabilitación de una de las antiguas viviendas de los maestros, situada en la calle Aragón, tras haber recuperado ya las otras dos en fases anteriores.

Esta actuación, financiada mediante una subvención del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, permitirá disponer de una nueva vivienda destinada al alquiler para nuevos pobladores, contribuyendo así a fijar población en el municipio. La inversión destinada a esta vivienda asciende a 48.000 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha obtenido una subvención autonómica para la rehabilitación de otras cuatro viviendas, que se desarrollarán de forma conjunta en un mismo bloque. La ayuda concedida alcanza los 253.000 euros, procedentes de una línea destinada a la creación de vivienda en el medio rural.

Entre las actuaciones previstas se incluye la rehabilitación de una vivienda adquirida el pasado año por el Ayuntamiento, así como la recuperación de un inmueble en estado de ruina en la calle Callizo Carcases, donde se proyecta la creación de tres apartamentos destinados al alquiler. Esta intervención permitirá, además, solucionar problemas estructurales y de filtraciones que afectaban a viviendas colindantes.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid refuerza su apuesta por la creación de vivienda asequible, clave para atraer nuevos vecinos, favorecer el arraigo y garantizar el futuro del municipio.