La Iglesuela del Cid impulsa la rehabilitación de viviendas para atraer nuevos pobladores
El ayuntamiento ha obtenido una subvención autonómica para la rehabilitación de otras cuatro viviendas, que se desarrollarán de forma conjunta en un mismo bloque
El Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid (Teruel) impulsa la rehabilitación de viviendas para dar respuesta a uno de los principales retos del municipio y que comparten muchas localidades de la comarca del Maestrazgo.
En concreto se lleva a cabo la rehabilitación de una de las antiguas viviendas de los maestros, situada en la calle Aragón, tras haber recuperado ya las otras dos en fases anteriores.
Esta actuación, financiada mediante una subvención del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, permitirá disponer de una nueva vivienda destinada al alquiler para nuevos pobladores, contribuyendo así a fijar población en el municipio. La inversión destinada a esta vivienda asciende a 48.000 euros.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha obtenido una subvención autonómica para la rehabilitación de otras cuatro viviendas, que se desarrollarán de forma conjunta en un mismo bloque. La ayuda concedida alcanza los 253.000 euros, procedentes de una línea destinada a la creación de vivienda en el medio rural.
Entre las actuaciones previstas se incluye la rehabilitación de una vivienda adquirida el pasado año por el Ayuntamiento, así como la recuperación de un inmueble en estado de ruina en la calle Callizo Carcases, donde se proyecta la creación de tres apartamentos destinados al alquiler. Esta intervención permitirá, además, solucionar problemas estructurales y de filtraciones que afectaban a viviendas colindantes.
Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid refuerza su apuesta por la creación de vivienda asequible, clave para atraer nuevos vecinos, favorecer el arraigo y garantizar el futuro del municipio.
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- ¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?
- Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose 'progresivamente' a toda la flota
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
- Cabezazos, patadas y un intento de apuñalamiento: denuncian la brutal agresión a cuatro educadores del centro de acogida de menores de Zaragoza
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- Un inversor salva del cierre a Sancarlos, la histórica cadena textil aragonesa
- Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el debate entre Azcón y Alegría y señala un claro perdedor: 'Lo ha hecho francamente mal