El Ayuntamiento de Fraga aumenta en un 56,6% la partida destinada a limpieza viaria

El pleno del Ayuntamiento de Fraga ha aprobado con el apoyo del Partido Popular, Entre Todos Bajo/Baix Cinca y Vox, y la abstención del PSOE, el expediente de contratación del servicio de limpieza viaria del municipio. El nuevo pliego tiene un presupuesto base de licitación de 1.105.128,23 euros (IVA incluido), lo que supone un aumento del 56,62% respecto al actual contrato, cuyo coste anual es de 705.597,67 euros (IVA incluido).

El próximo contrato de limpieza viaria, que entrará en vigor este 2026 y tendrá una duración de cinco años, contempla diferentes mejoras como la creación de una nueva brigada de servicio en el casco histórico (pasará de dos a tres), la adquisición de más maquinaria y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

Además, también prevé que entre mayo y agosto, los meses de mayor presión poblacional, se refuerce la plantilla con la contratación de cuatro trabajadores adicionales. Otro de los puntos que han visto luz verde ha sido la modificación número 57 del Plan General de Ordenación Urbana, que procede a adaptar la regulación de las condiciones para la implantación de industria que requiera alejamiento del núcleo urbano.

En este caso, PP y ETBC han votado a favor, Vox se ha abstenido y el PSOE ha votado a la contra. Por otra parte, el pleno ha aprobado por unanimidad la prórroga del acuerdo marco de homologación HP 36/2022 del suministro de energía eléctrica con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tras ello, todos los grupos han votado a favor de sacar adelante la modificación de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, que contempla incluir dentro del complemento específico de los puestos de Oficial y Policía la valoración de los requerimientos específicos de jornada relativos a nocturnidad y festividad. Los puntos 6 y 7 han tratado la delimitación de los términos municipales de Fraga con Soses y Serós.

En ambos casos, se ha acordado iniciar el expediente de concreción de limitación de los términos y se ha designado la comisión municipal del Ayuntamiento de Fraga, que estará formada por el alcalde Ignacio Gramún y por los portavoces del PSOE, Ramón Salamó, Entre Todos Bajo/Baix cinca, Félix Romera, y Dobroslava Georgieva por parte de Vox, la secretaria accidental y el técnico del área de Agricultura en calidad de perito municipal. También se ha aprobado por unanimidad.

El octavo punto, relativo a la modificación de las Ordenanzas Fiscales, ha acordado con el apoyo de todos los grupos aprobar de manera definitiva las tasas reguladoras de la recogida de residuos y de la prestación de enseñanza en el Instituto Musical y Conservatorio Municipal Profesional.

El último punto ha consistido en la aprobación por unanimidad de la adenda al convenio de colaboración entre el departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública y el Ayuntamiento de Fraga por el que se encomienda al Gobierno de Aragón la gestión del proceso selectivo de las plazas de Policía. Con esta adenda al convenio que ya se puso en marcha el pasado año, el Ayuntamiento cubrirá dos plazas más de policía.