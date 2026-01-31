El Museo de Calatayud coge impulso y recibe 5.463 visitas en 2025

El Museo de Calatayud ha recibido un total de 5.463 visitas en 2025, es decir, un 18% más que el año anterior, en cifras 837 más, y casi duplican las que se registraban en 2023.

Las diferentes exposiciones que ha acogido este espacio cultural han contribuido a este incremento acercando a vecinos de la ciudad que en muchos casos han descubierto la colección arqueológica permanente, además de a turistas, según han indicado desde el Ayuntamiento bilbilitano.

El aumento en el último año con respecto al anterior es del 18% y es del 92% si se comparan esas visitas con las de hace dos años. Las personas que pasaron por el Museo en 2023 fueron 2.848 que crecieron hasta las 4.626 en 2024.

Nueva exposición de Goya

Como parte de la programación cultural en el Museo de Calatayud este próximo mes de febrero, el jueves 19, se inaugurará una nueva colección del pintor aragonés Francisco de Goya.

Noticias relacionadas

El concejal delegado del Museo Arturo Ballano, ha explicado que gracias a la colaboración del Ayuntamiento con la Fundación CAI y al interés compartido por divulgar la obra del de Fuendetodos, el jueves, 29 de febrero, se inaugurará la muestra 'Los Desastres de la Guerra', una de las más universales de su obra. Por otra parte, durante un tiempo se podrán ver aquí varias piezas del Museo Provincial de Zaragoza.