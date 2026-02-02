Barbastro reúne a más de 300 expositores en la 514 edición de la Feria de la Candelera

La 514 edición de la Feria de la Candelera de Barbastro ha desafiado la amenaza de lluvia este lunes y ha llenado con más de 300 expositores las principales calles de la localidad. Como cada año, la jornada ha arrancado con la bendición de candelas en la Catedral y el posterior reparto de éstas, así como de las tradicionales caretas en la plaza del Mercado a cargo del Grupo Tradiciones.

Numeroso público, pese a la lluvia, ha llenado Barbastro para disfrutar de la oferta de los 55 comercios locales que participan en la feria los más de 250 llegados desde otras comunidades. "Los inscritos han sido 316, una cifra récord. El ambiente ha sido excepcional durante toda la mañana y la afluencia de autoridades, destacada”, ha explicado Silvia Ramírez, la concejal de Desarrollo. La feria ha contado con la presencia del presidente de Aragón Jorge Azcón, que ha visitado Barbastro junto a otros responsables institucionales.

Bendición de velas en la catedral de Barbastro. / AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha destacado que el certamen “renueva el privilegio” que en su día concedió la reina Germana de Foix y “fundamenta la vocación” que la ciudad tiene de ser “sede de eventos y congresos de todo tipo”. Azcón ha recordado también que la Feria de la Candelera es uno de los eventos de su tipo “más antiguos de todo Aragón” y que “aúna religiosidad, tradición y vocación comercial”. “Hay que fomentarla, es la feria comercial más importante que se celebra en Aragón en esta época. Es una tradición que nos hace sentir muy orgullosos y es necesario que nuestras tradiciones se conozcan en Aragón y en toda España”, ha indicado el presidente.

Además de la bendición, desde las 12.00 horas, y gracias a la colaboración de la Asociación Cultural Tradiciones, en la plaza del Mercado, se han repartido 7.000 candelas y 3000 caretas entre los barbastrenses. Durante toda la jornada, la Asociación Folclórica del Somontano ha ambientado las calles con su música y a las 11.30 h se ha entregado en la Plaza de Aragón el Premio AFA 2025 al periodista Chema Paraled.