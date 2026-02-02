La DOP Jamón y Paleta de Teruel cerró 2025 con 486.060 piezas y un crecimiento anual del 7,3%

La Denominación de Origen Protegida Jamón y Paleta de Teruel cerró 2025 con 486.060 piezas frente a las 453.029 de 2024, lo que supone un crecimiento un 7,3% anual respecto al ejercicio anterior, y consolida la tendencia al alza iniciada tras la pandemia.

Del total, 256.328 corresponden a Jamón de Teruel y 229.732 a Paleta de Teruel, según los datos facilitados por el consejo regulador, que ha señalado que el incremento confirma la recuperación progresiva de la actividad y sitúa las cifras en máximos de los últimos ejercicios.

El aumento de piezas marcadas tiene su reflejo en la base productiva: en 2025 se declararon 346.121 perniles aptos en matadero y 261.326 paletas aptas, lo que suma 607.447 piezas susceptibles de certificación.

Desde la entidad han precisado que la evolución no ha sido homogénea en los últimos años, ya que el Jamón de Teruel DOP ha pasado de 186.759 piezas marcadas en 2023 a 237.566 en 2024 y 256.328 en 2025, mientras que la Paleta ha crecido de 207.703 piezas en 2023 a las 229.732 actuales, con un comportamiento más sostenido.

En paralelo, la Indicación Geográfica Protegida Cerdo de Teruel ha alcanzado 66.562 medias canales certificadas en 2025, por encima de las 65.110 del año anterior y muy lejos de las 31.112 registradas en su primer ejercicio parcial, en 2023.

Para 2026, el consejo regulador prevé mantener la actividad promocional y la presencia en ferias sectoriales como Salón Gourmets y SIAL París, en un escenario europeo marcado por una demanda que crece más en valor que en volumen.