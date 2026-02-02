Jaca acoge un encuentro internacional para abordar el futuro de la nieve

La localidad altoaragonesa de Jaca acoge esta semana el congreso internacional Snow Hidrology 2026, un foro internacional de reflexión sobre hidrología de la nieve y su papel fundamental en los ecosistemas de montaña y los recursos hídricos. El encuentro, que reúne a más de 150 investigadores procedentes de Canadá, España, Francia, Italia, Australia, Japón, Estados Unidos, Suiza, Chile, Polonia o Austria, entre otros países, llega por primera vez a España.

Los organizadores y anfitriones de esta edición son los investigadores del grupo CryoPyr del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El propósito del congreso, como explican sus organizadores, es debatir y poner en común, en un ambiente estimulante, investigaciones sobre diferentes aspectos de la nieve --con especial énfasis en la hidrología--, analizar los retos futuros y plantear soluciones para abordarlos.

Snow Hidrology Conference es un congreso bianual impulsado por tres grandes organismos internacionales de referencia en ciencias hidrológicas y de la criosfera: IAHS (International Association of Hydrological Sciences), IACS (International Association of Cryospheric Sciences) e ICSH (International Commission on Snow and Ice Hydrology).

En esta ocasión, su celebración coincide con el final del Año Internacional de la Conservación de los Glaciares (2025), declarado por Naciones Unidas, que ha puesto de manifiesto la relevancia de las investigaciones y acciones encaminadas a proteger estos ecosistemas en retroceso por los efectos del cambio climático.

Noticias relacionadas

Con la inauguración del congreso --a la que asistirán el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, José María Martell, y la delegada institucional del CSIC en Aragón, María Jesús Lázaro, comienzan cuatro días de trabajo que permitirán reforzar las redes internacionales entre centros de investigación de primer nivel para avanzar en el estudio del manto nivoso, un recurso fundamental para millones de personas por su valor como reserva natural del agua.