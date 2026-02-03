El Gobierno de Aragón concede más de 240.000 euros en ayudas a las cinco empresas afectadas por los desalojos en Huesca

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica hoy la orden de la Vicepresidencia y Departamento de Presidencia, Economía y Justicia que otorga subvenciones directas a las cinco empresas afectadas por los desalojos por riesgo de derrumbe en la plaza de Santa Clara, en Huesca. Las ayudas suman 240.675 euros.

Como consecuencia de la situación de riesgo de derrumbe apreciada en varios edificios situados en Huesca, y del desalojo preventivo acordado por la autoridad competente, los establecimientos empresariales ubicados en los bajos de estos inmuebles se han visto obligados a cesar o trasladar su actividad de manera inmediata. Se trata de una situación sobrevenida, excepcional y no imputable a las empresas afectadas, que ha generado perjuicios económicos significativos, comprometiendo la continuidad de su actividad.

El desalojo ha dado lugar a la asunción de diversos costes directamente vinculados a esta situación, tales como gastos de traslado, arrendamiento y acondicionamiento de nuevos locales, adquisición de maquinaria o mobiliario no trasladable, así como pérdidas de ingresos derivadas de la interrupción de la actividad, lo que justifica la adopción de medidas de apoyo específicas por parte del Gobierno de Aragón.

La Ley de Subvenciones de Aragón establece la posibilidad de conceder subvenciones de forma directa, con carácter excepcional, cuando concurran razones de interés público, social o económico, debidamente justificadas.

Por otro lado, en los bajos de los bloques 2, 3 y 4 de la plaza Santa Clara, afectados por patologías estructurales en varios pilares, ya se ha completado el apuntalamiento, mientras los trabajos previos se siguen desarrollando con normalidad.

El Ayuntamiento de Huesca ha consignado en los presupuestos municipales de 2026 una partida específica de 333.000 euros destinada a apoyar a los vecinos afectados por el desalojo de Santa Clara. Estas ayudas están dirigidas a cubrir gastos derivados de la emergencia, el apuntalamiento y las actuaciones necesarias para la rehabilitación de los edificios, y podrán ampliarse en función de las necesidades que se vayan produciendo. En este sentido, ya se están elaborando las bases reguladoras para que los vecinos puedan acceder a estas ayudas municipales.