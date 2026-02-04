Los alumnos de Fraga podrán examinarse de la PAU 2026 en su localidad

La Comisión Organizadora de la PAU, en la que están representados el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, ha acordado recuperar la localidad de Fraga como subsede para la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad de 2026. La decisión, formalizada esta mañana, evitará el desplazamiento a Monzón del alumnado que cursa sus estudios en los centros educativos de Fraga para realizar los exámenes el 2, 3 y 4 de junio.

La medida adoptada por la Comisión responde al incremento registrado en el número de matrículas para la Prueba de 2026. A ello se añaden las limitaciones de espacio detectadas en este curso en la subsede de Monzón para la acogida del actual volumen de estudiantes.

En la decisión de retomar la subsede de Fraga también se han tenido en cuenta las facilidades que los centros educativos de esta localidad han ofrecido a la Universidad de Zaragoza para garantizar un correcto desarrollo de la Prueba. “Las condiciones actuales justifican plenamente la decisión”, ha defendido la consejera Tomasa Hernández.

Con la recuperación de Fraga, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza demuestran la voluntad y el compromiso de estas dos instituciones con la vertebración territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Finalmente, la PAU 2026 contará con 12 tribunales en Aragón. Además de en distintas facultades y espacios de las tres capitales de provincia, los exámenes se desarrollarán en Ejea de los Caballeros, La Almunia, Calatayud, Tarazona, Jaca, Barbastro, Fraga, Monzón, Alcañiz y Calamocha.

Hay que recordar que fue la anterior administración educativa junto a Unizar –tal y como consta en las actas de la Comisión Organizadora- la que, en 2022, tomó la decisión, e inició el proceso de eliminación progresiva de las sedes que se habilitaron en todo el territorio aragonés como consecuencia de la pandemia del covid. Ese mismo año ya se procedió a la eliminación de las subsedes de Binéfar y Monzón. Este último municipio fue recuperado por la actual administración para la PAU de 2025.