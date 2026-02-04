Aprobada la convocatoria del Fondo de Transición Justa 2026 con 15 millones para Teruel

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado la convocatoria del Fondo de Transición Justa 2026, dotada con 15 millones de euros y destinada a pymes y personas jurídicas de la provincia de Teruel.

El programa, gestionado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), permitirá presentar proyectos durante tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial de Aragón y mantiene el régimen de concurrencia competitiva para la concesión de las ayudas.

Así lo ha señalado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, en una rueda de prensa desde la Delegación del Gobierno en Teruel, donde ha destacado que este instrumento busca reforzar el tejido productivo de la provincia y acompañar su proceso de transformación económica tras el cierre de la central térmica.

La convocatoria mantiene cinco líneas de apoyo: la digitalización de pymes contará con 1,5 millones de euros para proyectos de comercio electrónico, innovación digital, TIC o startups tecnológicas; la línea de desarrollo empresarial e internacionalización dispondrá de 8 millones para inversiones productivas, expansión y apertura a nuevos mercados; 2,5 millones para eficiencia energética; 500.000 euros para sistemas de energía inteligentes y almacenamiento; y 2,5 millones para economía circular.

En la misma sesión se ha dado luz verde a la segunda convocatoria del programa Lanza Teruel, un instrumento estratégico para la atracción de inversión y creación de empleo, que duplica el presupuesto de su primera edición hasta los 13 millones de euros con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2025.

Lanza Teruel está dirigido a grandes y medianas empresas que desarrollen proyectos de inversión en la provincia por un importe igual o superior a cinco millones de euros; y se articula en tres líneas: inversión empresarial, investigación industrial y desarrollo experimental (I+D+i), y eficiencia energética y proyectos de demostración.

El Consejo ha autorizado además una convocatoria de 2 millones de euros para inversiones en instalaciones de innivación y mejora de equipamientos en estaciones de esquí de la provincia de Teruel, con cargo al FITE 2025, tal y como ha señalado en la rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco. Las actuaciones subvencionables incluyen la ampliación y renovación de sistemas de producción de nieve, mejora de la eficiencia energética, renovación de maquinaria y flota, rehabilitación de edificios de servicios y acciones de sostenibilidad ambiental.

Asimismo, el Gobierno ha tomado conocimiento de la nueva convocatoria para impulsar la inversión productiva en tecnologías limpias, en el marco de la Prioridad STEP, con un presupuesto inicial de 4,2 millones de euros ampliable hasta los 6 millones.

Financiado al 100% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el programa apoyará proyectos vinculados al almacenamiento energético, la descarbonización industrial, los materiales avanzados o la economía circular, con un máximo de 500.000 euros por beneficiario.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha declarado inversión de interés autonómico la implantación de un complejo avícola en El Pobo, con una inversión prevista de 100 millones de euros para un proyecto que contempla la construcción de naves para gallinas ponedoras y camperas, así como instalaciones de recría y un centro de clasificación de huevos.

Noticias relacionadas

Por último, se ha autorizado el convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para implantar el grado de Medicina en el hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel con 45 plazas a partir de septiembre de 2026.