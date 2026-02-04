Aprobado el proyecto de mejora de los accesos del Salvador Minguijón de Calatayud, que se licitará en breve

El proyecto de reacondicionamiento del Colegio Salvador Minguijón en el barrio Puerta de Soria ha recibido el visto bueno en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Calatayud. Es una obra que mejorará los accesos, la seguridad en el entorno del centro, y que hará ese espacio más funcional, cómodo y agradable permitiendo su uso y disfrute.

Se va a crear una superficie peatonal de estancia y espera que admita el elevado aforo de personas en las horas de entrada y salida dado que en la actualidad no existe en el entorno próximo al colegio.

Las obras se licitarán en las próximas semanas, la inversión superará los 274.720 euros y el plazo de ejecución es de tres meses. Tras la renovación, el recorrido peatonal estará claramente diferenciando de las zonas de acceso y de los aparcamientos.

Es una actuación incluida en el Plan Plus de la DPZ. Desde el departamento de Urbanismo se consultó con los alumnos y el personal del centro escolar sobre las mejoras que habría que incluir.

Han sido varias las sugerencias planteadas y recogidas en el proyecto que ha redactado el arquitecto técnico bilbilitano, Alejandro García Melero. Atendiendo a esas propuestas se reforzará la iluminación de la zona, el mobiliario urbano será renovado, y habrá más superficie para zonas verdes y parterres.

La actuación abarcará 1.221 metros cuadrados y contempla la sustitución del pavimento que está obsoleto y muy deteriorado, la eliminación de elementos discordantes con el entorno y la sustitución de algunas infraestructuras y servicios urbanos.

Todo el itinerario de acceso será accesible y sin discontinuidades cumpliendo con la normativa de accesibilidad en cuanto a pendientes máximas en las rampas, anchura, resaltes, rugosidad del pavimento y señalización.

Noticias relacionadas

La urbanización de este entorno escolar en el barrio Puerta de Soria, probablemente el más antiguo de la ciudad transformará el exterior de su ermita de la Purísima con la que linda el colegio. Ese edificio emblemático para el barrio se ha tenido en cuenta en el proyecto y se ha integrado en la reforma, de manera que ganará relevancia en paisaje urbano.