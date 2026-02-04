Teruel, primera capital en permitir el pago por Bizum de la zona azul

El Ayuntamiento de Teruel ha implantado un nuevo sistema de pago del estacionamiento regulado que permite a los conductores abonar la ORA (zona azul y naranja) únicamente introduciendo la matrícula del vehículo y utilizando Bizum, sin necesidad de descargar ninguna aplicación ni registrarse previamente. El nuevo sistema busca facilitar el estacionamiento regulado mediante métodos de pago más ágiles y accesibles para los usuarios.

Con esta iniciativa, Teruel se convierte en la primera capital provincial de Aragón en ofrecer este servicio, de la mano de 'mowiz', la solución desarrollada por el Grupo EYSA, que permite realizar el pago también mediante Apple Pay o Google Pay. El sistema ya se encuentra operativo y está especialmente pensado para facilitar el pago ocasional y mejorar la experiencia de los usuarios.

El concejal de Policía Local, Eduardo Suárez, ha subrayado la apuesta del Ayuntamiento de Teruel por facilitar al ciudadano y al visitante un sistema más sencillo, rápido y seguro, que elimina barreras tecnológicas y facilita el cumplimiento de la normativa de estacionamiento. Los usuarios pueden pagar el estacionamiento a través de la aplicación gratuita de mowiz, disponible en App Store y Play Store, mediante la web parquimetro.mowiz.eu, o escaneando el código QR instalado en los parquímetros.

En el caso de los pagos realizados desde la web, estos se efectúan exclusivamente mediante métodos digitales como Bizum, Apple Pay o Google Pay, evitando así la introducción de datos de tarjetas bancarias y reforzando la seguridad de las transacciones.

Ventajas adicionales

Entre las ventajas adicionales que ofrece la app de 'mowiz' a quienes opten por descargarla se encuentran la recepción de alertas de vencimiento del ticket, la posibilidad de ampliar el tiempo de estacionamiento y gestionar el pago de forma remota. Suárez ha asegurado que este sistema mejora la gestión del estacionamiento urbano y se adapta a los hábitos digitales actuales, sin obligar a los usuarios a registrarse o descargar aplicaciones si no lo desean.

En Teruel, la zona ORA está activa de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas. Teruel se suma así a otras ciudades españolas que ya utilizan este sistema de pago innovador, actualmente operativo también en Fraga, donde ha tenido una muy buena acogida.

La compañía prevé implantarlo próximamente en otras capitales aragonesas como Zaragoza o Huesca. La solución está impulsada por Grupo EYSA, empresa líder en soluciones de movilidad sostenible con presencia en más de 100 ciudades españolas.

Con la expansión de 'mowiz', el grupo prevé ofrecer este servicio en más de 500.000 plazas de aparcamiento repartidas en 120 ciudades españolas a finales de 2026. Hacia una 'superapp' de movilidad Más allá del pago del estacionamiento regulado, mowiz trabaja con el objetivo de convertirse en una multiapp de movilidad urbana, integrando servicios como la reserva de parkings, la compra de bonos y abonos y, en el futuro, nuevos modos de transporte.

La aplicación aspira a ofrecer una solución integral que permita planificar, reservar y pagar distintos medios de transporte desde una única plataforma, facilitando así los desplazamientos urbanos y fomentando una movilidad más eficiente y sostenible.