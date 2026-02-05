Cirugía robótica de Teruel para el mundo: retransmiten en directo una operación desde los quirófanos del hospital Obispo Polanco

El trabajo del hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel se dará a conocer este jueves a nivel nacional e internacional con motivo de la retransmisión en directo de una operación de cirugía robótica desde los quirófanos del centro sanitario. La intervención, con motivo de las XLV Jornadas de Actualización en Cirugía que se celebran en Sevilla del 4 al 6 de febrero, consiste en una cirugía esófago-gástrica reconstructiva asistida por cirugía robótica.

Puede seguirse en tiempo real por los asistentes al encuentro, que reúne a cerca de 550 profesionales del ámbito quirúrgico mundial. Durante la intervención, el equipo del Obispo Polanco explica el procedimiento paso a paso e interactúa con los profesionales asistentes al congreso, respondiendo a preguntas y comentarios en tiempo real.

La cirugía esófago-gástrica aborda patologías que afectan al esófago y al estómago, tanto de origen benigno como maligno, y comprende procedimientos de alta complejidad técnica. "En muchos casos, este tipo de intervenciones requiere técnicas reconstructivas avanzadas y abordajes mínimamente invasivos, con el objetivo de mejorar los resultados clínicos y favorecer una recuperación más rápida del paciente", indican desde el Gobierno de Aragón.

La operación en directo se retransmite desde los quirófanos del hospital de Teruel. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El hospital Obispo Polanco ha incorporado recientemente el robot quirúrgico Versius a su actividad asistencial. Desde su instalación, el pasado mes de diciembre y contando con la intervención realizada el día previo a la retransmisión en directo, el centro ha llevado a cabo un total de 22 cirugías asistidas por robot, principalmente en el ámbito de la cirugía del aparato digestivo.

El jefe del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del hospital Universitario Obispo Polanco, José Noguera, ha señalado que “para nuestro hospital es una gran oportunidad poder participar en estos foros de cirugía a nivel internacional”. En este sentido, ha indicado que esta participación “supone una representación de nuestra ciudad, de nuestro hospital y de nuestro entorno dentro del contexto internacional de la cirugía”.

Asimismo, ha destacado el nivel académico del encuentro, subrayando que “hay un nivel de discusión de alta calidad y de alta complejidad”, y ha añadido que “poder estar ofreciendo una cirugía en directo y discutiendo con expertos no solamente a nivel nacional sino internacional, y con conexión desde otros hospitales, es una oportunidad que nos permite avanzar tanto en el proceso quirúrgico como docente, y sobre todo en el ámbito de la excelencia de la cirugía robótica”.

La retransmisión se lleva a cabo mediante una conexión simultánea entre los quirófanos del hospital Obispo Polanco y la sede del congreso en Sevilla, con el apoyo de equipos técnicos audiovisuales especializados, y tendrá una duración aproximada de dos horas. "La participación del hospital turolense en este tipo de encuentros profesionales refuerza su papel como centro de referencia en cirugía y su integración en circuitos de formación y actualización quirúrgica de ámbito nacional e internacional", han señalado desde el Gobierno de Aragón.