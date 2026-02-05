El Gobierno de Aragón convoca ayudas de 2 millones de euros del Fite para las estaciones de esquí de la provincia de Teruel
El objetivo es reforzar la estabilidad, solvencia y viabilidad del sector de la nieve en la provincia de Teruel, un ámbito estratégico para el desarrollo económico del territorio
El Gobierno de Aragón ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de ayudas destinada a favorecer la inversión en infraestructuras, equipamientos e instalaciones vinculadas a la implantación y mantenimiento de sistemas de innivación en los centros de esquí alpino y de fondo de la provincia de Teruel, con una dotación total de 2 millones de euros procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel.
El objetivo es reforzar la estabilidad, solvencia y viabilidad del sector de la nieve en la provincia de Teruel, un ámbito estratégico para el desarrollo económico del territorio y un motor fundamental de generación de empleo y actividad turística tanto en la temporada invernal como en los meses de verano.
Las ayudas están dirigidas a las personas jurídicas titulares de estaciones de esquí alpino y de fondo ubicadas en la provincia de Teruel y permitirán financiar hasta el 100% de la inversión subvencionable. Su ejecución corresponde al Instituto Aragonés de Fomento, organismo adscrito al Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, y las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica en un plazo de veinte días hábiles desde mañana.
Entre las actuaciones que podrán acogerse a estas ayudas se encuentran la ampliación, renovación y mejora de las instalaciones destinadas a la producción de nieve, incluidas las balsas de almacenamiento de agua, siempre que contribuyan a mejorar la cobertura de innivación en las pistas principales, a incrementar la eficiencia energética y a reducir el consumo y las pérdidas de agua, con especial atención a los criterios medioambientales y de sostenibilidad.
La convocatoria también contempla la renovación de maquinaria, flotas de explotación y vehículos especiales obsoletos, priorizando aquellos que supongan un ahorro energético y una mejora en la eficiencia de las instalaciones, así como la adquisición de nuevo equipamiento destinado a la diversificación de la actividad y a la captación de nuevos segmentos de usuarios, tanto en invierno como en verano.
Asimismo, serán subvencionables las obras de rehabilitación de edificios de servicios ya existentes, establecimientos de restauración, aparcamientos y accesos, así como alojamientos para trabajadores, junto con la ampliación o construcción de nuevos edificios destinados a la prestación de servicios o al desarrollo de nuevas actividades turísticas.
Las ayudas permitirán igualmente financiar infraestructuras e instalaciones vinculadas a la explotación de la actividad de las estaciones de esquí y las actuaciones necesarias para el mantenimiento de las existentes, además de estudios, auditorías medioambientales y trabajos orientados a la sostenibilidad, como actuaciones de reforestación, recogida de residuos o medidas de transporte disuasorio de clientes.