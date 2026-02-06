Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de Huesca licita las obras de la pista entre Chía y Plan que comenzarán esta primavera

Momento de la firma del protocolo de la pista entre Chía y Plan.

Momento de la firma del protocolo de la pista entre Chía y Plan. / Diputación de Huesca

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Plataforma de Contratación del Estado y el Diario Oficial de la Unión Europea publican este viernes la licitación de los trabajos de pavimentación y asfaltado de la pista que conecta Chía y Plan por el puerto de Sahún. El importe de licitación de estos trabajos es de 7.3 millones de euros que financiarán la Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón.

Con la licitación de las obras de la Chía-Plan se da un paso más para hacer realidad una reivindicación histórica como es la unión de los valles de Benasque y Chistau permitiendo reducir los tiempos de viaje entre Ribagorza y Sobrarbe. Una conexión que va a facilitar la cohesión y el desarrollo económico de ambas comarcas.

Las obras van a consistir en acondicionar los 25 kilómetros de la pista forestal que une ambos valles. Para ello se va a adecuar la explanación actual para alcanzar una anchura útil de cinco metros al mismo tiempo que se mejorará el radio de giro y pendiente de algunas curvas. También se va a mejorar el drenaje, se asfaltará todo el recorrido y se instalarán señalización viaria y bolardos y barreras para mejorar la seguridad.

Tras la publicación oficial de esta licitación, las empresas interesadas en realizar los trabajos tienen de plazo hasta el próximo 6 de marzo para presentar sus propuestas. Tras su adjudicación, las obras comenzarán esta primavera y tendrán un plazo de ejecución de 17 meses.

TEMAS

