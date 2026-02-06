La Iglesuela del Cid renueva casi dos kilómetros de la conducción de agua de La Tosquilla
La intervención ha incluido la colocación de tubería nueva, así como nuevos drenajes y salidas de aire
El Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid continúa avanzando en la mejora del sistema de abastecimiento de agua potable con una nueva fase de acondicionamiento de la tubería que conecta el manantial de La Tosquilla con el municipio.
Esta actuación, que da continuidad a los trabajos iniciados en 2024, ha permitido renovar aproximadamente un kilómetro y medio de conducción, quedando pendiente un último tramo de unos seiscientos metros hasta el depósito. En total, el trazado intervenido alcanza cerca de dos kilómetros.
Las obras se han centrado en la sustitución de tramos de tubería gravemente afectados por acumulaciones de cal, detectadas tras diversas catas realizadas en la conducción. En una de las zonas más problemáticas, comprendida entre el camino de las Majadillas y la balsa grande, ha sido necesario ejecutar una nueva zanja e instalar una tubería alternativa mediante un bypass, al encontrarse la original totalmente colapsada.
La intervención ha incluido la colocación de tubería nueva, así como nuevos drenajes y salidas de aire, con el objetivo de garantizar un suministro más seguro y eficiente para el municipio.
Esta fase del proyecto ha contado con una ayuda del POS de 44.642,96 euros destinada a la mejora de infraestructuras básicas municipales.
