El nuevo centro de salud Ramón y Cajal de Huesca abre sus puertas el próximo lunes

El próximo lunes 9 de febrero comienza la actividad en el nuevo centro de salud Ramón y Cajal de Huesca. La puesta en marcha en el nuevo centro se realiza de forma gradual, de forma que el lunes empezará la actividad asistencial de Medicina y Enfermería de Familia y de la consulta de Trabajo Social y el 23 de febrero, también lunes, se sumará todo lo demás.

De momento, comienzan diez consultas de Medicina Familiar y Comunitaria; otras diez de Enfermería Familiar y Comunitaria y una de Trabajo Social. Además, se pondrán en marcha también las dos consultas médicas donde se hace la actividad conocida como de rebosamiento, es decir, para pacientes que requieren atención médica sin demora y no pueden ser incluidos en la agenda del día de su doctor habitual.

El resto de la actividad se trasladará dentro de dos semanas. Hay que recordar que el centro Perpetuo Socorro se había quedado pequeño y obsoleto y por ello ya tenían la actividad asistencial dividida. En este centro, se mantenían las consultas de Medicina y Enfermería de adultos, y la de Trabajo Social, y en el Hospital Provincial de Huesca se mantiene Pediatría, Fisioterapia, Salud Mental y Matrona. Estas son las que se trasladarán el próximo 23 de febrero.

Este nuevo centro, que fue bautizado Ramón y Cajal y proyectado tras una demanda vecinal de más de 30 años, atenderá a una población de algo más de 17.800 usuarios con sus tarjetas sanitarias , 2.585 de ellos menores de 14 años. Se trata de los vecinos de los barrios del Perpetuo Socorro, Santo Domingo y San Martín y Casco Viejo, lo que supone un 30% de la población de Huesca .

El actual centro Perpetuo Socorro, donde se presta la atención ahora, no dispone de los espacios precisos. De hecho, desde 2009 las consultas de pediatría, matrona y salud mental se ubican en el Hospital Provincial. El nuevo edificio permitirá terminar con esta división, lo que facilita el trabajo para todas las labores de coordinación entre los profesionales y para los usuarios.

La obra ha supuesto una inversión de 7,3 millones de euros, más el citado coste en equipamiento que asciende a 376.000. El edificio dispone de 3.982 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas (de sótano a tercera) más la cubierta. Además, el edificio se ha diseñado con criterio de consumo de energía casi nulo, mediante la mejora de la envolvente del edificio (mayor aislamiento térmico), control solar de huecos fachada mediante lamas, sistemas de baja temperatura con suelo radiante para calefacción y climatización, aprovechamiento de energías renovables con 84 paneles fotovoltaicos para producción de energía para autoconsumo, geotermia con intercambio con subsuelo.