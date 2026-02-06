Sobrarbe se reencuentra con la madera: Ceresa y Laspuña acogen una jornada de 'Mi Pueblo es Geoparque
Se trata de una iniciativa que propone un recorrido divulgativo y participativo por la importancia histórica, cultural y etnográfica del trabajo de la madera en la comarca
Las localidades oscenses de Ceresa y Laspuña, ambas en la comarca de Sobrarbe, acogen este sábado 7 de febrero una nueva jornada del programa 'Mi Pueblo es Geoparque', impulsada por el Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos, que en esta ocasión pone el foco en uno de los elementos más identitarios del territorio: la madera. Bajo el lema 'Sobrarbe y la madera', la jornada está organizada por la Comarca de Sobrarbe, dentro del programa 'Mi Pueblo es Geoparque', y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Laspuña, la Asociación de Nabateros de Sobrarbe y la Biblioteca Municipal de Laspuña.
Se trata de una iniciativa que propone un recorrido divulgativo y participativo por la importancia histórica, cultural y etnográfica del trabajo de la madera en la comarca, un material íntimamente ligado a los oficios tradicionales, al paisaje y a la vida cotidiana del Sobrarbe.
La programación comenzará a las 11.00 horas en el salón social de Ceresa, con la presentación del libro 'La artesanía del boj en Sobrarbe', a cargo de Francisco Bolea. La publicación, cuyos autores son Marta Puyol y Francisco Bolea, profundiza en la tradición artesana vinculada al boj, una de las maderas más emblemáticas del territorio.
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación desarrollado en el marco de los proyectos de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 2024, impulsados por el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) del Ministerio de Cultura. A las 12.15 horas, la jornada se trasladará a Laspuña, donde tendrá lugar una visita especial al Museo de las Nabatas, con la colaboración de la Asociación de Nabateros de Sobrarbe.
Esta actividad permitirá conocer de cerca la historia y el valor cultural de las nabatas, elementos fundamentales en el antiguo transporte fluvial de la madera por el río Cinca. La jornada concluirá a las 13.15 horas con un encuentro con los nabateros en la orilla del río Cinca, coincidiendo con la recogida de verdugos para la posterior elaboración de las nabatas.
Durante este encuentro, las personas asistentes podrán conocer de primera mano las tareas previas a su construcción y disfrutar, además, de una experiencia inmersiva de realidad virtual, que recrea el descenso por el río a bordo de una nabata a través del proyecto 'Nabatas 360'.
Esta acción se engloba en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para promocionar las actividades culturales y tradicionales de Sobrarbe.
- Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 6 mundial de mayores espesores de nieve
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
- Cierra una emblemática charcutería familiar de Zaragoza después de 42 años en activo: “Os llevaremos siempre en el corazón”
- La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de Aragón TV?
- Stellantis Figueruelas vuelve a parar: se cancela otro turno por el cierre del estrecho de Gibraltar
- Nolasco y su jefa de gabinete criticaron a Abascal por hacer salir a Vox del Gobierno de Aragón
- Esta es la carta a las familias del Liceo Francés de Zaragoza sobre la venta del centro: una subida 'contenida' de las tasas y continuidad del personal