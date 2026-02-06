VGBioThermic aumenta su línea de producción de oleotermia en Muel y generará cinco empleos

La empresa VGBioThermic, especializada en oleotermia, una tecnología propia de climatización renovable única en el mundo, ha anunciado la ampliación de su capacidad industrial en Aragón con la incorporación de una nueva línea de producción en su planta de Muel (Zaragoza). Esta inversión permitirá a la compañía, que forma parte del Clúster de la Energía de Aragón (Clenar), aumentar su volumen de fabricación y crear cinco nuevos puestos de trabajo, reforzando así su compromiso con el desarrollo económico y la lucha contra la despoblación en el territorio aragonés.

Aunque el equipo directivo y parte de la actividad operativa se desarrolla desde Castilla-La Mancha, VGBioThermic ha elegido Aragón como centro de fabricación por su ecosistema industrial, su apuesta por las energías renovables y el papel estratégico que está desempeñando en la transición energética nacional. La planta de Muel, ubicada en un municipio especialmente afectado por la pérdida de población, se ha convertido en un punto clave para el crecimiento de la compañía.

“Para nosotros, fabricar en Aragón no es solo una decisión industrial; es una forma de contribuir a un territorio que está demostrando liderazgo en sostenibilidad y transición energética”, explica la CEO de VGBioThermic, Laura Victoria Fernández. “Muel representa muy bien el potencial de la industria para generar oportunidades reales en zonas rurales”, añade.

La ampliación de la planta se enmarca en un proyecto que prevé una inversión público‑privada superior al millón de euros para la modernización y adaptación de la nueva línea de producción. Esta inversión permitirá a VGBioThermic incrementar su capacidad de fabricación y responder a la creciente demanda de oleotermia para climatización.

VGBioThermic, especializada en oleotermia —su apuesta como solución renovable de climatización adaptada al parque edificatorio español—, destaca que su crecimiento industrial en Aragón es un paso decisivo para consolidar una cadena de valor nacional en energía térmica renovable y para contribuir a la descarbonización del sector.

Noticias relacionadas

“Queremos que la transición energética sea una oportunidad para todos los territorios, también para los que más lo necesitan. Aragón está demostrando que industria, sostenibilidad y desarrollo rural pueden ir de la mano, y nos enorgullece formar parte de ese impulso”, señala Laura Victoria Fernández.