Alcañiz ya tiene cartel de Semana Santa: la intrahistoria de su autora

La Semana Santa de Alcañiz 2026 ya tiene cartel. La obra escogida se titula 'Semana Santa Alcañiz 2026' y está firmada por Tamara Oyón Moya (Tudela, 1998), quien estudió Bellas Artes en Salamanca y se mudó al municipio alcañizano hace unos meses.

"Para crear el cartel hice varias fotografías hasta dar con el encuadre de la iglesia que más me gustaba", ha explicado Tamara Oyón, que ha pintado la obra a mano y la ha trasladado a pintura acrílica sobre tabla imprimada la fotografía a la que añadió el paso de la procesión.

"Con la elección de colores vivos y alegres quise buscar el contraste", ha apuntado la autora, "contenta e ilusionada" por la concesión de este reconocimiento.

Las bases de este concurso de carteles, que busca el fomento de las artes plásticas y la participación ciudadana, establecían que la temática debía de estar relacionada con el espíritu y la tradición de la Semana Santa de Alcañiz.

Al concurso se presentaron 21 obras que han sido valoradas individualmente por el jurado según tres criterios: expresión de los valores de la Semana Santa, originalidad del diseño y dificultad técnica.

Obras premiadas

El jurado ha otorgado 60 puntos al cartel que lleva por título 'Semana Santa Alcañiz 2026' de Tamara Oyón Moya, una obra que ha sido premiada con mil euros, según se establecía en la convocatoria y que se convierte en el cartel oficial de la Semana Santa de Alcañiz 2026.

Asimismo el jurado ha otorgado tres accésit de cien euros cada uno a las obras que han obtenido las siguientes mejores puntuaciones. El primero ha sido para 'Tradición', de Marcos Fernández Solé; el segundo para 'Franjas azules de pasión', de Sergio Iborra Colomer; y el tercero para 'Alcañiz, azul que resuena', de Rubén Planas Julián.