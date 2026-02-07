Dinópolis se alza con la Medalla de Plata de los Amantes de Teruel

Dinópolis ha sido distinguido este sábado con la Medalla de Plata del Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT) con motivo de su 25 aniversario, en reconocimiento a su destacada contribución al desarrollo turístico, económico y cultural de la ciudad y de la provincia de Teruel.

La entrega del galardón ha tenido lugar en el transcurso del acto organizado por el CITT en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, en el que se han concedido diversas distinciones honoríficas a entidades y personas que han contribuido de manera significativa a la promoción de Teruel. La Medalla de Plata ha sido recogida por el presidente de Dinópolis, Manuel Blasco y por la directora-gerente del parque, Higinia Navarro, de manos de la alcaldesa de Teruel, Enma Buj.

"Estuve en la inauguración de Dinópolis y estoy en el 25 aniversario, pero lo importante es que este año celebraremos el visitante número 4 millones y esto en la ciudad de Teruel ha dejado una huella tremenda, ha dejado economía, gente que ha encontrado un empleo directamente en Dinópolis y en la hostelería y el turismo de la ciudad", ha indicado Blasco.

Este reconocimiento pone en valor la trayectoria del parque paleontológico turolense a lo largo de sus 25 años de historia, durante los cuales se ha consolidado como uno de los principales motores turísticos de Aragón, convirtiéndose a su vez en un referente nacional por su propuesta única de ciencia y ocio. Desde su apertura, Dinópolis ha contribuido decisivamente a posicionar Teruel en el mapa turístico, atrayendo a millones de visitantes y generando un importante impacto económico y social en el territorio. Con esta distinción, el CITT se suma a la conmemoración del 25 aniversario de Dinópolis, una efeméride que el parque celebrará a lo largo de toda su temporada 2026, que arrancará el próximo 28 de febrero.

El CITT ha recocido también a entidades turolenses que celebran sus 75, 50 y 25 años de trayectoria como son la Hermandad de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza, la peña el Despadre, el Centro de Día Santa Emerenciana y el CRDO Aceite del Bajo Aragón. Este año como novedad se incluye la entrega de dos nuevas medallas para reconocer el impulso del turismo y que recibirán el Centro de Estudios de Física del Cosmos (CEFCA) y el rally cinematográfico ‘Desafío Buñuel’. Además, en esta edición 83 los matrimonios que recibirán sus medallas de oro, plata y bronce, y este año como novedad la ‘One’ para los matrimonios casados el año anterior.

El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT) es una entidad dedicada a la promoción turística y cultural de la ciudad y la provincia de Teruel. Entre sus iniciativas más reconocidas se encuentra la concesión anual de las Medallas de los Amantes, con las que distingue, por un lado, a matrimonios de toda España que celebran sus bodas de bronce, plata, oro y platino, y por otro, a personas y entidades, tanto de la provincia de Teruel como de fuera de ella, que han tenido o tienen una relevancia destacada en ámbitos como la cultura, la comunicación, el turismo, la sociedad o el amor, incluyendo también a matrimonios de personalidades reconocidas.