El peculiar disfraz en homenaje a un siluro que ha sido doblemente premiado en un pueblo de Zaragoza

La propuesta 'Los siluros se van de festival' se ha llevado el primer premio y galardón al mejor diseño en el concurso de disfraces infantil de la Fiestas de San Blas y Santa Águeda de Mequinenza (Zaragoza), en el que un total de 13 propuestas y 170 figurantes han desfliado por la pista del Pabellón Polideportivo zaragozano.

Se trata de la primera de las dos tandas previstas en las dos categorías de infantil y adultos, en una competición dentro del festejo declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón en la que se apuesta por la creatividad, la originalidad y la elaboración artesanal que ha repartido más de 1.900 euros en metálico, suculentos obsequios y regalos.

El primer premio ha recaído en 'Los siluros se van de festival', una propuesta centrada en uno de los símbolos del municipio, junto al Castillo, ligado la pesca.

Un grupo de enormes peces que "barrieron" el fondo de la pista del pabellón en su puesta en escena que, además les valió el premio a disfraz más original.

'Acabarem en lo mosquito tigre', unas simpáticas plantas carnívoras que se propusieron acabar con esta plaga invasora se llevaron un merecido segundo premio.

La tercera plaza ha sido para 'Crazy Rabbits', unos relucientes conejos que protagonizaron un "brillante" desfile con sus destellos. El premio al mejor espectáculo, que por primera vez elegía el público mediante votación electrónica, fue para 'Sésamo Basura', con el 27,57 % de los votos de los cerca de 500 emitidos.

Un diseño inspirado en el personaje de Barrio Sésamo Óscar el Gruñón, que vive en un cubo de basura que los figurantes convirtieron en tambores para su puesta en escena.

La cuarta plaza fue para 'Los caballitos burbujeantes', unos vistosos caballitos de mar que repartieron pompas de jabón, la quinta fue para 'Sésamo Basura', la sexta para 'Dames dels engranatges', unas muñecas autómatas de cuerda, la séptima para un muy latino 'Rumba i festa' y el octavo para el diseño de fantasía 'Lejano y endiablado oeste', completando los premios en metálico.