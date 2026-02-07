Viajar de Zaragoza a Las Cinco Villas costará más a partir del lunes por el corte total de la A-126

La movilidad en Aragón está a punto de cambiar durante unos cuantos días. Viajar desde Zaragoza a Las Cinco Villas costará un poco más de tiempo a partir del próximo lunes 9 de febrero debido al corte total del tráfico de la A-126. Se trata de una carretera muy transitada que une Tauste, Remolinos y Alagón por la que circulan cientos de vehículos a diario y que necesita de una intervención urgente para subsanar el mal estado que presenta en la actualidad.

A pesar de ser una carretera secundaria, la conexión entre Alagón y Tauste es la elegida por la gran mayoría de los conductores porque te permite recortar una importante cantidad de tiempo para llegar a Zaragoza capital. La A-126 estará cortada desde Tauste a Remolinos desde el lunes 9 de febrero hasta el lunes 23 de marzo de 2026 por lo que se abrirán desvíos alternativos por las carreteras ZP-5209 y ZP-5207 pasando por Luceni, Boquiñeni hasta llegar a la propia Tauste.

"Se van a ejecutar de manera inminente diversas actuaciones de carácter estructural y de mejora de la seguridad vial en el tramo comprendido de la A-126 entre el p.k. 37+200 y el p.k. 43+900 que hacen imprescindible la adopción de un corte total de tráfico. Dichas mejoras resultarán incompatibles con la circulación, de manera que se van a establecer itinerarios alternativos debidamente señalizados, garantizando en todo momento la accesibilidad a los núcleos urbanos y la seguridad de los usuarios de la vía", han informado los ayuntamientos de varias localidades de la zona a través de sus redes sociales.

El objeto de los trabajos y de la restricción en el tráfico es la obra de drenaje transversal, modificación de la rasante en dos puntos y reparación de hundimiento localizado", explican desde las redes sociales del Ayuntamiento de Alagón. La localidad de la Ribera Alta del Ebro se verá beneficiada también de los trabajos porque se va a construir una nueva rotonda a la salida de la AP-68 para poder absorber el tráfico de la liberación del peaje el próximo mes de noviembre.

Más vuelta, pero mismo tiempo

Según Google Maps, hay 47 kilómetros desde Zaragoza hasta Tauste por lo que el viaje pasando por la A-126, que va a estar cortada durante aproximadamente 50 días desde el lunes, dura unos 40 minutos. El trayecto sube solamente hasta los 51 kilómetros con el recorrido alternativo por las obras circulando por Cabañas de Ebro, Luceni, Boquiñeni hasta llegar a Tauste.

Cabe recordar que muchos vecinos de la parte más al norte de Las Cinco Villas viajan desde Zaragoza por Zuera, Las Pedrosas hasta Erla cuando giran camino a Ejea de los Caballeros desde donde pueden continuar su viaje hacia Sádaba, Sos del Rey Católico o Uncastillo.