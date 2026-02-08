Los nabateros inician su actividad anual con la corta de Berdugos: en qué consiste

Las Asociaciones Nabateras Aragonesas han iniciado el sábado 7 de febrero los trabajos de corta en las orillas del río Cinca, en Sobrarbe, con una obtención aproximada de 1.000 berdugos, una labor imprescindible para la construcción de las nabatas y uno de los primeros pasos del ciclo anual de preparación de los descensos.

Como es habitual, la jornada ha contado con la participación de la Asociación de Nabateros del Sobrarbe, junto a la Asociación de Nabateros d'a Galliguera y la Asociación de Nabateros de la Val d'Echo. Todas ellas aunando esfuerzos, manos y conocimientos en una muestra de unión y compromiso por mantener viva una tradición centenaria que forma parte del alma cultural de Aragón y del Pirineo, y que sigue transmitiéndose con orgullo de generación en generación.

En el caso de los Nabateros d'a Galliguera, su descenso tendrá lugar el sábado 25 de abril en el río Gállego, mientras que los Nabateros de la Val d'Echo realizarán su descenso el 9 de mayo en el río Aragón Subordán, una cita imprescindible para quienes aman las tradiciones vivas.

Este año, además, tiene un significado muy especial para la Asociación de Nabateros del Sobrarbe porque se celebrará el 40 descenso de nabatas, una efeméride que pone en valor cuatro décadas de trabajo continuado por la recuperación, conservación y difusión de este legado cultural.

Noticias relacionadas

El momento culminante llegará el domingo 24 de mayo, fecha marcada por la tradición, con el gran descenso de las nabatas por el río Cinca, organizado por la Asociación de Nabateros del Sobrarbe, el acto central y más emblemático del calendario nabatero. Un fin de semana que se completará con numerosas actividades programadas y que cada año congrega a vecinos, visitantes y amantes del patrimonio cultural.