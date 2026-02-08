Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en AragónExpulsión El YamiqRestaurantes AragónDerrota CasademontDesahucio ZaragozaTeresa Abarca
instagramlinkedin

Los nabateros inician su actividad anual con la corta de Berdugos: en qué consiste

En el caso de los Nabateros d'a Galliguera, su descenso tendrá lugar el sábado 25 de abril en el río Gállego, mientras que los Nabateros de la Val d'Echo realizarán su descenso el 9 de mayo en el río Aragón Subordán,

Nabateros en plena faena.

Nabateros en plena faena. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

Las Asociaciones Nabateras Aragonesas han iniciado el sábado 7 de febrero los trabajos de corta en las orillas del río Cinca, en Sobrarbe, con una obtención aproximada de 1.000 berdugos, una labor imprescindible para la construcción de las nabatas y uno de los primeros pasos del ciclo anual de preparación de los descensos.

Como es habitual, la jornada ha contado con la participación de la Asociación de Nabateros del Sobrarbe, junto a la Asociación de Nabateros d'a Galliguera y la Asociación de Nabateros de la Val d'Echo. Todas ellas aunando esfuerzos, manos y conocimientos en una muestra de unión y compromiso por mantener viva una tradición centenaria que forma parte del alma cultural de Aragón y del Pirineo, y que sigue transmitiéndose con orgullo de generación en generación.

En el caso de los Nabateros d'a Galliguera, su descenso tendrá lugar el sábado 25 de abril en el río Gállego, mientras que los Nabateros de la Val d'Echo realizarán su descenso el 9 de mayo en el río Aragón Subordán, una cita imprescindible para quienes aman las tradiciones vivas.

Este año, además, tiene un significado muy especial para la Asociación de Nabateros del Sobrarbe porque se celebrará el 40 descenso de nabatas, una efeméride que pone en valor cuatro décadas de trabajo continuado por la recuperación, conservación y difusión de este legado cultural.

Noticias relacionadas

El momento culminante llegará el domingo 24 de mayo, fecha marcada por la tradición, con el gran descenso de las nabatas por el río Cinca, organizado por la Asociación de Nabateros del Sobrarbe, el acto central y más emblemático del calendario nabatero. Un fin de semana que se completará con numerosas actividades programadas y que cada año congrega a vecinos, visitantes y amantes del patrimonio cultural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Última hora de las elecciones de Aragón el 8F: el PP busca no depender de Vox; el PSOE, vencer a las encuestas
  2. El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
  3. La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
  4. Stellantis Figueruelas vuelve a parar: se cancela otro turno por el cierre del estrecho de Gibraltar
  5. Nolasco y su jefa de gabinete criticaron a Abascal por hacer salir a Vox del Gobierno de Aragón
  6. El polémico Vito Quiles acosa e increpa a Pablo Iglesias a la salida del mitin de Podemos en Zaragoza: '¿Fascista de qué? Eres un matón
  7. La madre de un joven con discapacidad evita en el último suspiro estar en la mesa electoral: “No es falta de documentación, es falta de empatía”
  8. La gigafactoría de Figueruelas atrae a un proveedor chino ligado al reciclaje de baterías que invertirá 40 millones de euros

Los nabateros inician su actividad anual con la corta de Berdugos: en qué consiste

Los nabateros inician su actividad anual con la corta de Berdugos: en qué consiste

El peculiar disfraz en homenaje a un siluro que ha sido doblemente premiado en un pueblo de Zaragoza

El peculiar disfraz en homenaje a un siluro que ha sido doblemente premiado en un pueblo de Zaragoza

Alcañiz ya tiene cartel de Semana Santa: la intrahistoria de su autora

Alcañiz ya tiene cartel de Semana Santa: la intrahistoria de su autora

Dinópolis se alza con la Medalla de Plata de los Amantes de Teruel

Dinópolis se alza con la Medalla de Plata de los Amantes de Teruel

Una mirada y aparece la trufa negra: Blanca y Mariano, el dúo trufero de Teruel

Una mirada y aparece la trufa negra: Blanca y Mariano, el dúo trufero de Teruel

Viajar de Zaragoza a Las Cinco Villas costará más a partir del lunes por el corte total de la A-126

Viajar de Zaragoza a Las Cinco Villas costará más a partir del lunes por el corte total de la A-126

La CHE mantiene la vigilancia hidrológica en la cuenca del río Jalón: aviso amarillo y crecida en Calatayud

La CHE mantiene la vigilancia hidrológica en la cuenca del río Jalón: aviso amarillo y crecida en Calatayud

VGBioThermic aumenta su línea de producción de oleotermia en Muel y generará cinco empleos

VGBioThermic aumenta su línea de producción de oleotermia en Muel y generará cinco empleos
Tracking Pixel Contents