Cortada la carretera entre Baldellou y Camporrells, en Huesca, ante la previsión de nuevos desprendimientos
La Dirección General de Carreteras e Infraestructura ha comunicado la situación a los ayuntamientos de la zona
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, ha comunicado este lunes el corte de la carretera A-2218, en el Congosto de Baldellou, en la provincia de Huesca, por riesgo de nuevos desprendimeintos a causa de las próximas lluvias que se esperan en la zona.
Según fuentes del Ejecutivo, se ha comunicado la situación a los ayuntamientos de Castillonroy, Balldellou, Camporrells y a la Comarca de la Litera el corte de la citada vía entre los puntos 6+050 y 8+700. Se ha tomado la decisión tras analizar la situación de la ladera, en la que el pasado domingo ya se produjo una caída de grandes rocas sobre la calzada, obligando a interrumpir la circulación.
En un primer momento, fue el Ayuntamiento de Baldellou el que señalizó el corte con conos de aviso para garantizar la seguridad de los conductores hasta la llegada de los servicios autonómicos. Tras conocer la situación, Carreteras se hizo cargo de los trabajos para estabilizar el terreno y valorar la apertura de la carretera, pero tras el estudio del terreno se ha decidido mantener el corte.
- Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | Así se ha vivido la jornada electoral del 8F en la comunidad
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle
- El Gobierno de Aragón impulsa la construcción de 440 viviendas de alquiler asequible en un enorme solar de Parque Goya
- La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
- Así ha votado el pueblo más rico de Aragón: estos son los resultados
- Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados
- La madre de un joven con discapacidad evita en el último suspiro estar en la mesa electoral: “No es falta de documentación, es falta de empatía”
- ¿A qué hora se conocen los resultados de las Elecciones en Aragón 2026?