Cortada la carretera entre Baldellou y Camporrells, en Huesca, ante la previsión de nuevos desprendimientos

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, ha comunicado este lunes el corte de la carretera A-2218, en el Congosto de Baldellou, en la provincia de Huesca, por riesgo de nuevos desprendimeintos a causa de las próximas lluvias que se esperan en la zona.

Según fuentes del Ejecutivo, se ha comunicado la situación a los ayuntamientos de Castillonroy, Balldellou, Camporrells y a la Comarca de la Litera el corte de la citada vía entre los puntos 6+050 y 8+700. Se ha tomado la decisión tras analizar la situación de la ladera, en la que el pasado domingo ya se produjo una caída de grandes rocas sobre la calzada, obligando a interrumpir la circulación.

Noticias relacionadas

En un primer momento, fue el Ayuntamiento de Baldellou el que señalizó el corte con conos de aviso para garantizar la seguridad de los conductores hasta la llegada de los servicios autonómicos. Tras conocer la situación, Carreteras se hizo cargo de los trabajos para estabilizar el terreno y valorar la apertura de la carretera, pero tras el estudio del terreno se ha decidido mantener el corte.