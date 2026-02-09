Huesca estrena el demandado centro de salud Ramón y Cajal: más grande, más capacidad y más eficiente

El demandado nuevo centro de salud Ramón y Cajal de Huesca ha abierto sus puertas este lunes para las primeras consultas médicas y de Enfermería en un edificio más grande, con más consultas y en una instalación diseñada con criterios de consumo de energía casi nulo. En este edificio se atenderá a una población de 17.850 personas, de las cuales 2.580 son menores de 14 años. Esta población corresponde a los vecinos de los barrios del Perpetuo Socorro, Santo Domingo, San Martín y el Casco Viejo, lo que representa aproximadamente el 30% de la población de Huesca.

La gerente de Atención Primaria de Aragón, Pilar Borraz, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, han visitado el centro este lunes y han destacado que se trata del tipo de infraestructura que necesita "una Huesca del futuro". Borraz ha puntualizado que ha sido planificado "con capacidad suficiente para asumir un crecimiento futuro de la población de una ciudad en expansión".

Borraz, Chueca y otras representantes del centro de salud, este lunes. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Desde este lunes, en el centro Ramón y Cajal ya se presta asistencia en las consultas de Medicina de Familia y Enfermería Familiar y Comunitaria. En dos semanas se completará la actividad en este centro de salud con el traslado de Pediatría, Fisioterapia, Matrona y Salud Mental. Además, incorpora importantes mejoras en su infraestructura como un área específica de Fisioterapia y nuevos despachos destinados tanto a la coordinación del centro como a la jefatura de admisión, espacios de los que antes no se disponía. También se han habilitado un área de formación, una biblioteca y una sala de juntas, junto con otras mejoras orientadas a facilitar la actividad asistencial y organizativa.

Mayor aislamiento y control solar

La construcción del nuevo centro ha supuesto una inversión de 7,3 millones de euros, a los que se suma un presupuesto adicional de 376.000 euros destinado al equipamiento. El edificio cuenta con una superficie total de 3.982 metros cuadrados, distribuidos en cinco plantas —desde el sótano hasta la tercera— además de la cubierta. Se ha reforzado la envolvente térmica, incorporando un mayor aislamiento y sistemas de control solar mediante lamas en los huecos de la fachada. La climatización se realiza mediante sistemas de baja temperatura con suelo radiante, tanto para calefacción como para refrigeración.

Asimismo, el centro aprovecha energías renovables gracias a la instalación de 84 paneles fotovoltaicos destinados al autoconsumo y a un sistema de geotermia que intercambia energía con el subsuelo. Este sistema, eficiente, renovable y silencioso, utiliza el calor del terreno para climatizar el edificio y producir agua caliente sanitaria mediante una bomba de calor que transfiere energía entre el subsuelo y el circuito interior.