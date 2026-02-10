La ciudad de Teruel refuerza al máximo la seguridad para Las Bodas de Isabel 2026 en su 30 aniversario

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, han copresidido este martes la Junta Local de Seguridad de Las Bodas de Isabel de Segura 2026, una edición especialmente significativa al coincidir con el 30 aniversario de la fiesta y su reciente declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional. La celebración tendrá lugar del 19 al 22 de febrero, con un dispositivo especial de seguridad para evitar cualquier tipo de incidentes.

El 100% de los efectivos de la Policía Local estarán operativos durante los días clave, en torno a 40 agentes, además del refuerzo de seguridad privada y voluntarios. La alcaldesa ha avanzado que la ciudad comenzará a engalanarse desde el lunes previo por motivos organizativos, mientras que el montaje de tabernas arrancará el miércoles, y el resto de jaimas y el mercadillo el jueves por la tarde.

El Mercado Medieval se amplía este año hasta la Ronda Sevilla, alcanzando un total de 261 puestos, 24 más que en la edición anterior, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad y control, incluida la seguridad alimentaria. Buj también ha precisado que este año se instalarán 150 jaimas.

Entre las principales novedades, la alcaldesa ha resaltado la incorporación de nuevas jaimas en el aparcamiento de la Ronda Ambeles, con tres grupos nuevos y el traslado de otro desde la Plaza de Toros, así como el cambio de ubicación del área de tabernas, que pasa de la Plaza Goya a la calle Joaquín Arnau.

Además, la carpa festiva nocturna regresará a Los Planos, con horario hasta las 7.00 horas y con un servicio especial de autobús urbano para facilitar desplazamientos seguros.

Ante la previsión de una mayor afluencia de visitantes, el dispositivo se verá reforzado respecto a años anteriores con la presencia conjunta de la Unidad de Intervención Policial y la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, especializadas en gestión de masas y seguridad ciudadana. Gómez ha explicado que también se activarán unidades habituales como drones y antidrones, guías caninos, delitos patrimoniales, unidad de información y controles específicos en estaciones y accesos a la ciudad.

La Guardia Civil intensificará los controles de alcoholemia y drogas, especialmente en los momentos de máxima afluencia, con el apoyo de helicópteros de la DGT para supervisar el tráfico. Como referencia, en la edición de 2025 se realizaron 4.600 controles, con índices de positivos muy bajos. Concretamente dieron positivo en la prueba de alcohol 15 personas y 13 de drogas.