La climatología provoca desprendimientos y cortes en varias carreteras de Aragón: estas son todas las afecciones una a una

La climatología que ha experimentado Aragón en las últimas horas, en todo su territorio, ha provocado varios cortes de carreteras entre este pasado lunes y este martes. Las afecciones se han producido especialmente en la carretera de acceso al Balneario de Panticosa, tras un nuevo alud; en la A-2218, entre Baldellou y Camporrells, que se cerró ayer por inestabilidad en la ladera y que permanecerá así unos días; en la A-2210, a la altura de Naval, por el desprendimiento de una roca; y en la TE-V-9101, que da acceso a la localidad turolense de El Cuervo, también por el desprendimiento de un talud.

La mañana comenzaba con un alud en la A-2606, que da acceso al Balneario de Panticosa, que se ha producido a las 07.00 horas sin provocar daños, lo que ha obligado a adelantar el corte de esta vía por riesgo de avalanchas de nieve, que ya estaba previsto a las 11.00 horas. Dicho alud, que no ha provocado afecciones ni a personas ni a vehículos, ha sido consecuencia de la existencia de gran cantidad de nieve en la ladera, cuyo deslizamiento sobre la calzada se ha visto favorecido por la lluvia de las últimas horas.

La dirección del balneario ha informado de la estancia en sus instalaciones de clientes, entre ellos un grupo de escolares que está pasando unos días de vacaciones con motivo de la Semana Blanca, que tendrán que permanecer en el balneario hasta que se pueda limpiar la carretera, algo que no será posible seguramente antes del jueves debido a la inestabilidad del manto nivoso.

Desprendimientos de rocas en Huesca

Un suceso que se sumaba al acontecido este lunes en la A-2218, entre los oscenses Baldellou y Camporrells, en la comarca de La Litera. La intestabilidad de la ladera provoca que siga existiendo el riesgo de nuevos desprendimientos de rocas, lo que provoca que tengan que asegurarla durante los próximos días antes de reabrir.

Misma causa que la que ha provocado, en el kilómetro 13 de la A-2210, a la altura de la localidad oscense de Naval, a cortar un tramo de esta carretera autonómica. Hasta el lugar del desprendimiento se dirigen técnicos especialistas con maquinaria para retirarla, aunque habrá que estudiar el estado de la ladera antes de poder reabrirla. En ese sentido, se han ofrecido pasos alternativos de paso en la zona por la A-138 y la A-2208, tal y como ha informado el Gobierno de Aragón.

Acceso a El Cuervo cortado

En Teruel también ha habido afecciones, concretamente en las cercanías de la localidad de El Cuervo, cuya carretera, la TE-V-9101, permanecerá cerrada por motivos de seguridad debido a un deslizamiento en el talud soporte de la carretera. El corte se ha producido entre los kilómetros 0+500 a 0+600, donde ha tenido lugar este deslizamiento de tierra provocado, "seguramente", por las últimas lluvias.

Los accesos a la localidad de El Cuervo se realizarán por su variante que comienza en el punto kilométrico 0+320, ha informado la Diputación Provincial de Teruel.