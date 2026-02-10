Desestimada la suspensión de las obras de la telecabina de Benasque a Cerler: los trabajos siguen adelante

La sección contencioso-administrativa del Tribunal de Instancia de Huesca ha desestimado la suspensión cautelar de las obras de la telecabina de Benasque a Cerler.

La petición de suspensión de las obras se solicitó en el marco del pleito presentado por el demandante, SOS Ribagorza, contra el Ayuntamiento de Benasque, frente al que comparecieron como partes interesadas el Gobierno de Aragón y la Ingeniería y Control de Obras e Instalaciones S.L.

En su petición, los demandantes habían solicitado la paralización de las obras y, subsidiariamente, la suspensión de cualquier actuación complementaria encaminada a su puesta en funcionamiento.

El Tribunal de Instancia recuerda en su fallo desestimatorio que solo “faltaría por ejecutar el ínfimo porcentaje del 1,70% de la obra”, por lo que “una paralización de las obras carece, de forma evidente, de sentido técnico y económico”. El Tribunal no fija condena en costas.