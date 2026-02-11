Cae un pino de más de 20 metros en un parque de Huesca por las fuertes rachas de viento

El viento ha obligado a cerrar, durante la tarde de este miércoles, el Parque Miguel Servet de Huesca, donde esta noche ha caído un pino de más de 20 metros debido a la saturación de agua en el terreno tras las últimas lluvias y las fuertes rachas de viento. No ha causado daños personales ni materiales, pero tras una primera valoración se ha estimado la retirada de dos plataneros de sombra próximos al ejemplar.

El árbol caído ha sido retirado a las 07.00 horas. "Cuando el suelo se encuentra anegado, disminuye su capacidad de sujeción y puede perderse la estabilidad del sistema radicular", han apuntado desde el ayuntamiento, que ha añadido que "a estas circunstancias se suman las rachas de viento registradas durante la pasada noche, que han alcanzado los 51,5 kilómetros por hora".

Efectivos del Servicio de Bomberos y brigadas municipales de Jardines han retirado el ejemplar. Además, la alcaldesa, Lorena Orduna, se ha desplazado hasta el lugar para seguir de primera mano los trabajos y agradecer la rápida actuación de los servicios municipales.

También la acumulación de agua en la copa puede incrementar de forma significativa su peso, en determinados casos hasta en torno a una tonelada adicional, junto a factores como una ligera inclinación, la elevada esbeltez propia de este tipo de pinar y el citado viento. La concurrencia de todas estas circunstancias ha favorecido la caída.

Asimismo, se está procediendo al apeo de otro pino de similares características cuya inclinación proyecta su posible zona de impacto hacia la calle del Parque y no hacia el interior del recinto.

Ante la previsión meteorológica para las próximas horas, y tras el aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología para este jueves en Huesca, se ha activado en fase de alerta el Plan Especial de Protección Civil por Incidencias Meteorológicas. Como medida preventiva, esta tarde se procederá al cierre del parque Miguel Servet y al balizado de las zonas sensibles. De forma paralela, se continuará evaluando el resto del arbolado del entorno y del pinar ante estas nuevas circunstancias meteorológicas para garantizar las condiciones de seguridad.